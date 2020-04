El hermano de Pampita Ardohain reveló cómo vive la modelo la cuarentena Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 23:09

Cuando comenzó la cuarentena preventiva y obligatoria, Pampita Arodhain decidió suspender la salida al aire de su programa, Pampita online , por NetTV, para cuidarse y cuidar a sus tres hijos, Benicio, Benjamín y Beltrán. Dedde entonces, está asilada en su casa, también con su flamante marido, Roberto García Mortián, que es el único que sale para hacer las compras y para trabajar también en sus restaurantes.

Su hermano, Guillermo Ardohaín , contó en Los Ángeles de la mañana , programa que conduce Ángel De Brito en eltrece, que solamente ve a Pampita y a sus sobrinos por videollamadas. "Mi hermana estaba angustiada, y es normal que tenga miedo".

"Unos días antes de que se dictaminara la cuarentena obligatoria, ella decidió establecerse en su casa, quedarse ahí y que no haya más movimiento. De hecho, cuando tomó la decisión me dijo: 'Si querés, vení ahora o nunca'", relató el hermano de la modelo. Y agregó: "Yo todavía estaba con el ritmo de trabajo y opté por no ir. Al tener a los chicos, ella se quiere proteger un poco más y me parece bien"., explicó.

Guillermo, que cumplió años esta semana, reveló: "Pasé mi cumpleaños solo, en mi casa y recibí saludos de mi hermana y mis sobrinos por videollamadas. Estamos en contacto todos los días pero no los veo. Mi mamá también está en Buenos Aires. Pero ahora es así, estás a diez cuadras pero es lejos. Todos cerca, pero sin vernos".

Sobre cómo tomó la conductora la noticia sobre el contagio de uno de los tíos de García Moritán, Ardohain reveló: "Se preocupó, pero también sabía que no habían estado en contacto con él. Cuando te toca de cerca uno dice 'si llegó acá, puede estar entre nosotros'".