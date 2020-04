Flavio Mendoza estuvo solo un día en Las Vegas y regresó al país; en diálogo con Los ángeles de la mañana contó cómo lo está afectando económicamente el coronavirus Fuente: Archivo

1 de abril de 2020 • 12:54

Flavio Mendoza es uno de los tantos famosos que se encontraba de vacaciones en el exterior cuando se desató la pandemia de coronavirus . Tras asegurar que la vuelta fue bastante caótica, el productor y bailarín habló con Los ángeles de la mañana y confesó estar muy preocupado por el virus y por su situación económica, al tener que suspender todos sus espectáculos.

"Me fui a Las Vegas y estuve sólo un día allá. A la noche siguiente me volví. Fue el viaje más caro de mi vida, pero cuando vi el lío que se venía pensé en cuidar al nene. Me agarró mucho miedo. La gente allá seguía jugando en los casinos, como si nada; nadie tomaba conciencia. Me empezó a agarrar una paranoia terrible", confesó el coreógrafo que había viajado con su hijo Dionisio.

Al contar que en su casa se siente más seguro, Flavio relató cómo vive la cuarentena con un pequeño de dos años. "Estoy agotado. Dionisio no entiende lo que está pasando. Jugamos en la pileta, en el patio, en la hamaca. Hacemos videollamadas con sus tías. Yo que quería evitarle la tele, se volvió adicto a los dibujitos", señaló el coreógrafo mientras aseguró que va a necesitar vacaciones después de la cuarentena.

En cuanto a su estado de ánimo, el artista advirtió: "Por momentos siento angustia, lloro, por otros estoy bien y tengo esperanza. Siento que esto es como una película". Y enseguida, comparó la situación actual con la sensación que experimentó hace 18 años, cuando cayeron las Torres Gemelas mientras él se encontraba en Estados Unidos."Llegue a Nueva York el 10 de noviembre y las Torres se cayeron el 11. Estuve evacuado, vi la caída desde una terraza. Tenía una amiga viviendo a dos cuadras del lugar y recuerdo que no me pude comunicar con ella durante casi un día y medio. Vi cosas que acá no se vieron. La gente se tiraba de las ventanas. Me costó superar eso", reveló entre lágrimas.

Golpeado económicamente por la pandemia, ya que tuvo que suspender todos sus espectáculos, entre los que se encuentra el circo, su obra Un estreno o un velorio y sus escuelas de baile, el productor confesó estar muy preocupado por su personal. "Tengo 380 personas que trabajan conmigo. Si bien las escuelas están dictando clases online, no sé hasta cuándo se va a poder sostener esto. Es preocupante. Estamos pagando los sueldos y el alquiler del teatro también pero va a llegar un momento que no se va a poder hacer más. Confío que tendremos que ayudarnos entre todos para salir adelante", expresó.

"Uno vive de esto y tengo que mantener a las otras personas también. Me preocupan mucho los bailarines, los acróbatas, siempre les hinché para que hagan otras cosas, que se pongan un negocio, que den clases porque trabajar con el cuerpo es muy limitado. Yo si no trabajo no me entra un peso, tengo el circo en Rosario parado, acá el teatro que tengo que seguir pagando porque los impuestos siguen corriendo", agregó tras asegurar que le preocupa el futuro de todos, incluido el de su hijo Dionisio.

Por último, el miembro del jurado de Showmatch señaló: "Lo que más me aterra es la crueldad del ser humano. El que se aprovecha, el que sube los precios. Me da mucha angustia. El otro día me vendieron alcohol a un precio increíble. Tendría que empezar a haber reglas. Esto tiene que servir para algo, para cambiar como sociedad".