Barby Franco y Fernando Burlando disfrutan del contacto con la naturaleza rodeados de caballos, cabras, ovejas y perros Crédito: Instagram

24 de abril de 2020 • 17:29

Barby Franco y Fernando Burlando han decidido pasar juntos la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno en la casa de campo que el abogado tiene en la localidad de Azul , a unos doscientos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

La lujosa propiedad cuenta con amplias dependencias, entre las que destaca el edificio habitacional principal, una pileta de natación, un quincho, zonas donde cobijarse al calor de un fuego y amplios espacios abiertos.

Barby Franco junto a su caballo, Fausto, en el campo que su pareja tiene en la localidad de Azul

El entorno permite a la pareja disfrutar del contacto con la naturaleza volviendo más apacibles las condiciones de confinamiento. Además, la modelo y el mediático letrado conviven en este espacio con caballos de polo y equitación, cabras, ovejas y perros.

Barby ha compartido en sus redes sociales imágenes sobre algunas de las actividades con las que se ha entretenido en estos días. Transcurrido un mes de aislamiento, optó por fotografiarse junto a "Fausto", el caballo que suele acompañarla y con el que da habituales paseos por el campo.

La modelo también mostró su lado más creativo a la hora de reciclar muebles antiguos para darles nuevos usos y crear nuevos espacios confortables para disfrutar del confinamiento al aire libre. En un posteo, publicó así varias fotos del paso a paso del proceso que siguió para convertir una vieja cama en una suerte de hamaca de grandes dimensiones, con un aire muy chill out, a la que bautizó como "Barby bed".

"Todo comenzó con una cama que estaba por tirarse y se me ocurrió hacer esto: con una soga la até entre dos árboles y, como no me gustaban las patas, se las corté y la pinté de blanco. Le puse un colchón, una frazada, un candelabro colgante y un sillón, que también estaba para tirar, y que restauré y pinté del mismo color", escribió orgullosa.

Contra el aburrimiento, tanto ella como Burlando también se unieron a los desafíos de la aplicación Tik Tok y la modelo se mostró muy divertida bailando y mostrando una serie de looks de estilo campero-chic a través de varios posados.