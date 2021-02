Coronavirus: Marina Calabró contó que se aplicó la vacuna china y tuvo “algunos síntomas leves”

Marina Calabró contó que el viernes se aplicó la vacuna china CanSino, contra el Covid-19. “No tuve miedo porque lo consulté mucho con mi pareja, Martín, que es bioquímico y entiende mucho del tema”, aseguró la periodista.

“Formé parte del ensayo clínico de la vacuna. La convocatoria se hizo a través de la Fundación Huésped, y yo me enteré por un compañero de la radio que me pasó un link de una nota”, dijo este jueves en Los ángeles de la mañana. Además de aclarar que no sabe si le aplicaron “la vacuna o un placebo”, explicó que la vacuna “está en fase tres, y aún no se terminó el circuito”.

Calabró contó que, tras la aplicación, tuvo algunos síntomas leves: “Tuve un poco de fiebre, dolor de cintura, de piernas. Me la apliqué el viernes pasado y estuve unos días con malestar”. Y señaló que en unas semanas se va a hacer el estudio de anticuerpos. “No es parte de la campaña y hay que hacérselo en forma privada. Pero tiene que cumplirse un mes para que los anticuerpos aparezcan en el resultado. Te hacen un seguimiento y llaman una vez por semana para preguntar cómo te sentís, si tuviste síntomas”, agregó luego.

Sobre su futuro laboral, contó que hay rumores que aseguran que se sumará el nuevo programa de Jorge Rial, TV Nostra, pero que por el momento nadie la llamó. “Hay algo, pero no me puedo confirmar nada”, dijo con misterio.

LA NACION