Coronavirus: la angustia de Yanina Latorre por la salud de su mamá

Yanina Latorre se mostró preocupada en Los Ángeles de la Mañana por el avance en el país de la pandemia de coronavirus , y confesó que siente miedo por la salud de su madre , Dora Caamaño , ya que debido a su edad y su condición de paciente hipertensa integra el grupo de riesgo. " Mamá tiene 80 años, y está en su casa, pero es muy activa y no logro que entienda la gravedad", aseguró

Sobre el final del programa, Karina Iavícoli -en reemplazo del conductor Ángel de Brito , quien está en cuarentena tras haber vuelto de un viaje de Miami- comentó que Latorre tuvo que suspender su fiesta de cumpleaños por la situación. Allí fue cuando la panelista se explayó sobre sus preocupaciones: "Digamos que un cumpleaños es algo frívolo; lo que más me intranquiliza es mi mamá. Ella me dice: 'yo te quiero ir a ver igual en tu cumple'".

Luego, explicó que le cuesta convencer a su madre de estar todo el día en su casa: "Mamá es muy activa, no es una señora de 80 que no se mueva. Andá a mantenerla encerrada, ella quiere ir al rosedal a caminar como todas las mañanas y hacer las compras". Al borde de la emoción, agregó: "No me hagan llorar, porque de verdad a mí me da miedo . Ustedes saben que mi mamá es lo más, la amo tanto, no me imagino la vida sin ella".

En el programa estaba presente el doctor Diego Montes de Oca, quien avaló a Latorre y le dijo: "Tu mamá es un claro factor de riesgo, tiene 80 años y tiene hipertensión". Mirando a cámara, la panelista le dedicó a su mamá unas palabras: "¿Escuchaste mamá? Sé que nos estás mirando en vivo, así que por favor, ¡ quedate en tu casa !". Finalmente Iavícoli cerró el tema con una reflexión: " Nos cuesta entender a todos que somos mortales y algo nos puede pasar ".