Costa, dura contra el Bambino Veira: “Es un tipo que violó a un niño y no tiene condena social”

Uno de los grandes debates del sábado por la noche en PH: Podemos Hablar fue el caso de Thelma Fardin y Juan Darthés. A días del juicio por la denuncia de abuso sexual que realizó la actriz en Nicaragua a finales de 2018, los invitados de Andy Kusnetzoff se refirieron al tema.

“A mi lo que me causa horror es como todos asistimos a este tipo de abusos a lo largo del tiempo y como estaba tan naturalizado”, reflexionó Costa, una de las invitadas. A raíz de esto, la cronista de Cortá por Lozano relató una historia personal y condenó públicamente al Bambino Veira.

“Mi debut sexual fue a los 14 años con un señor que tenía 42″, reveló ante la atónita mirada del resto de los invitados. En ese momento, la humorista no lo vio como algo malo, pero en algún lugar de su ser sintió la necesidad de que sus padres lo supieran. “Necesitaba que se enteren y lo escribí en una carta que encontraron mis viejos en mi casa”, recordó, y agregó: “Ahora me doy cuenta de que esa situación fue horrenda, pero en ese momento no sentía que estaba mal, hasta me parecía bárbaro. Ahora digo no, porque yo tenía 14 años, tenía la edad del hijo de él”.

Por aquel entonces, Costa estaba -como todo adolescente- intentando entender quien era. “Ahora aprendimos la palabra transición, pero en ese momento yo era un chico con modos muy femeninos, por más que mis sentimientos eran otros en el exterior”.

De inmediato, su historia y el contexto del debate lo llevaron a recordar al Bambino Veira, quien estuvo preso 11 meses tras ser encontrado culpable de abusar sexualmente de Praxedes Candelmo Correa, que por aquel entonces tenía 13 años. “A veces escucho y hay una benevolencia en nuestros medios con el caso del Bambino Veira que es asquerosa, inmunda. Es un señor que violó a un niño, que por más que Praxedes se sentía una nena, era un nene”, dijo con crudeza.

“¿Te referís a que cuenta buenas anécdotas?”, preguntó serio Kusnetzoff. “Les parece sumamente divertido... Y él no tuvo condena. Estuvo preso pocos meses, muy poquitos meses... Hay una Justicia y hay otra Justicia de los hombres”, se explayó.