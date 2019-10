El músico habló con LA NACION sobre el accidente que sufrió junto a su banda rumbo a Corrientes Fuente: Archivo

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2019 • 11:58

El cantante Coti Sorokin pasó un mal momento ayer mientras se dirigía en combi con su banda hacia Corrientes, donde tenía pautado uno de los shows de su incesante gira. De manera inesperada, el vehículo perdió una rueda en pleno viaje y se fue hacia la banquina.

El propio Coti hizo un minuto a minuto en sus Instagram Stories, donde mostró las horas de espera que pasaron al costado de la ruta, con lluvia, aguardando que alguien los rescate, tras el accidente.

"Camino de Formosa a Corrientes y miren lo que pasó: se salió una rueda, estamos en el medio de la ruta, encontramos un tornillo y la rueda se perdió por allá. Varados bajo la lluvia, intentando hacer algo, no sabemos qué hacer, estamos sin cobertura", se lo escucha decir al músico en uno de los videos que compartió en la red social.

Esta mañana, ya pasado el mal trago, Sorokin le explicó a LA NACION lo sucedido. "Fue en la ruta que une Formosa con Corrientes, es una ruta bastante peligrosa y angosta, pero tuvimos la suerte de que en ese momento no había nadie de frente ni de atrás", contó, y añadió que "llovía mucho, había mucha tormenta", y que la rueda se salió "de cuajo", lo cual fue "un gran susto" para todos.

Afortunadamente, según relató Coti, el chofer pudo parar la camioneta. "No volcamos ni nada, fue un enorme susto, pero por suerte no pasó nada. Estuvimos tres horas varados sin conexión, solo un teléfono tenía, y hablamos con alguien que pasó, paró y nos consiguió a quien nos fue a buscar en otra camioneta para llevarnos a Corrientes, donde pudimos hacer el show, así que no pasó nada", concluyó Sorokin, aliviado.

Asimismo, el artista subió una foto a Instagram para mostrar el estado de la parte trasera del vehículo: "Así quedó la combi que nos llevaba desde Asunción a Corrientes. Estamos todos bien. Después de 2 horas nos rescataron y ya estamos nuevamente de camino a Corrientes. No nos damos por vencidos. Esta noche además la vamos a detonar entera", escribió.

Por su parte, la responsable de prensa del músico, Jesica Kusnier, le confirmó a este medio que efectivamente se trató de un accidente sin lesiones. "Están todos muy bien. No se lastimaron ni tuvieron que pasar por el hospital", comunicó.