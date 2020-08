Cris Morena: "Pasé un cumpleaños hermoso y lloré mucho"

En Cortá por Lozano, Cris Morena contó cómo pasó su cumpleaños. También habló de la reposición de Floricienta y de su deseo de estar en pareja Fuente: Archivo

24 de agosto de 2020 • 20:58

Este domingo 23 fue su cumpleaños y le pidió a cada persona que la saludara, que le escribiera una palabra con la que la identifiquen. "Fue increíble lo que me hicieron llorar. Vos Vero, me escribiste la palabra 'inspiración' y lloré de la emoción y la alegría", le confesó Cris Morena a Verónica Lozano en el programa que la actriz y conductora lidera por Telefe, Cortá por Lozano. "El día de mi cumple me gusta irme de viaje con mi hijo Tomás, que vive en los Estados Unidos, con mis dos nietos y mi nuera, y nos vemos en algún lugar del mundo. Este año fue imposible y no me imaginaba cómo iba a ser ese día. Pero mi amiga Carmen y mi equipo me armaron un cumpleaños inolvidable. Mi hijo me dijo que era la mujer más fuerte del mundo, porque pasé por muchos dolores y salí a flote. Y me dijo que soy ética y siempre hablamos de ser íntegros a la hora de tomar decisiones en la vida. Y la otra palabra con la que me describió fue pasión, y soy una apasionada. Pasé un cumpleaños hermoso".

Este lunes Floricienta volvió a la pantalla de Telefe y Cris Morena recordó cómo nació la historia. "Había terminado Rebelde Way y siempre me gustaron los cuentos. Quería hacer una cenicienta guerrera, audaz, valiente, noble. En realidad así soy yo, una especie de mujer muy protectora, amorosa, con coraje y rebelde también. Cuando Florencia (Bertotti) entró a mi oficina, como un twister, me vi reflejada. Y dije: es como yo a los 20 años. Y era Flor, era Floricienta. Cada actor le dio su impronta a su personaje. Y fue Flor la que llamó 'freezer' al personaje de Juan Gil Navarro. En ese momento yo estaba de novia con un alemán que se llamaba parecido a ese personaje. Soy así y te aseguro que si hubiera sido otra persona con otra vida, seguramente hubiese hecho algo impactante. Por ejemplo, si fuera recolectora de basura, iría por la calles con flores y música".

Cris contó también que en esta cuarentena mira muchas fotos familiares. "Estoy muy sensible. Le doy mucha bolilla a mi cuerpo, mi corazón y mi alma, y no tapo nada. Atravieso todo, no le escapo a nada. Quiero ser luminosa y verdadera. Mi búsqueda mayor es la de la libertad. Siempre hablábamos mucho de mis proyectos con mi hija Romina (Yan) y ahora esa energía está puesta en Tomás, que me acompaña desde los Estados Unidos. Y también Franco, mi nieto mayor, con quien somos como almas que estuvimos juntas en otras vidas. Estoy agradecida y feliz con mi vida y la celebro todas las mañanas".

En el final, la productora contó que no está en pareja. "Pero me gustaría que hubiera una persona especial a la que amar. Porque vivo del amor. Creo que tengo la vara muy alta. Algunos me dicen que asusto a los hombres y soy muy geisha. Me dicen que intimido porque soy una mujer independiente".