Cristiana Sinagra y la angustia de Diego Junior por no poder visitar la tumba de Maradona

Cristiana Sinagra, la madre de Diego Junior habló desde Italia y contó en Intrusos, el programa de América, que su hijo “está abatido porque no puede viajar a la Argentina porque está todo cerrado”. “Su gran deseo es visitar la tumba del padre. Yo no tengo ganas de hablar de esto porque estoy muy triste y abatida pero escucho que muchos hablan mal de mi hijo que siempre se ha comportado bien con la familia y con todos. Es respetuoso, amoroso, un chico excepcional. Me duele que lo critiquen pero la verdad siempre sale a la luz”, dijo Sinagra.

Recordemos que Diego Junior iba a viajar en el pasado mes de octubre para estar presente en el cumpleaños número 60 de Diego Maradona pero tuvo Covid y estuvo internado en terapia intensiva durante dos semanas. Y fue en ese momento que Maradona falleció.

Cuando falleció Maradona, Sinagra lo despidió en Instagram: “para mí nunca te irás, siempre te amaremos”, escribió. Cristiana y Diego se conocieron cuando él jugaba en el Napoli y Junior nació el 20 de septiembre de 1986, mientras Claudia Villafañe estaba embarazada de Dalma, que nació seis meses después. Diego siempre negó la relación y nunca permitió que se hiciera el ADN para probar la filiación. La Justicia confirmó su paternidad en 1992. Muchos años después, en 2016, Maradona reconoció a Junior.

LA NACION