Cuero para todas: el detrás de escena de la nueva y sugestiva campaña de la marca de ropa de Florencia Peña

Actriz, cantante, conductora, jurado en concursos televisivos de talentos... Florencia Peña es una de las personalidades del espectáculo más multifacéticas. Pero su pasión por el trabajo va más allá del mundo artístico. En septiembre de 2020 lanzó su propia marca de ropa, un proyecto que, como la mayoría de los que emprende, se tornó exitoso. Tanto, que este miércoles, junto a una de sus amigas, protagonizó la campaña de la nueva temporada.

Según puede apreciarse en las fotos del detrás de escena, el cuero es el principal protagonista de la nueva campaña de F de Flor. En la serie de fotos, en la que se ve a la actriz posando junto a su amiga y colega Julieta Vallina y una modelo, se las ve a las tres ataviadas, con diferentes creaciones, pero con el mismo eje con común.

Peña viste un catsuit que ya había mostrado, a modo de adelanto de lo que vendría, a fines de marzo, en uno de los programas de Minuto para ganar, que condujo junto a Marley en la pantalla de Telefe. Sus dos compañeras, en tanto, lucen vestidos cortos.

Al momento de dar a conocer su tienda online, Peña definió su proyecto: “Un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien”.

“F de Flor es un una plataforma que creé para estar más cerca, una comunidad donde encontramos la posibilidad de ser mujeres extraordinarias. No por lo que lucimos o el cuerpo que tenemos, sino por lo que soñamos ser y lo que hacemos para conseguirlo. Porque somos Mujeres de acción. Somos mujeres con actitud. No solo lleva mi Identidad e impronta, también la de un equipo de expertos que me acompañan a la par”, agregó.

En noviembre del año pasado, la actriz había decidido, como ahora, compartir la campaña con amigas: en aquel momento, las elegidas para presentar su línea de trajes de baño fueron las bailarinas y coreógrafas Tini Santamaria y María Laura “La Catta” Cattalini.

