Dady Brieva habló de la crisis en Bolivia y le dedicó un ampuloso elogio a Alberto Fernández Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2019 • 10:26

Dady Brieva se refirió a las denuncias cruzadas de fraude electoral y golpe de Estado que desataron un terremoto político en Bolivia tras la dimisión del presidente Evo Morales el domingo pasado. Y el tema, además, le permitió referirse al rol de Alberto Fernández en la crisis, a quien le terminó dedicando un ampuloso elogio.

"Se decía que ya no existían más los golpes de Estado, pero no. No son tan parte del pasado", dijo el comediante y referente del kirchnerismo. Luego profundizó: "Me parece bastante pelo... plantear que el golpe pudo ser consecuencia de un fraude".

Dady Brieva fue más allá y dijo que a los bolivianos "les pasó lo mismo que a nosotros: hay una clase pobre que pasó a ser clase media y quiere ir por más, y se olvida de dónde viene".

El elogio de Dady Brieva a Alberto Fernández

"Si Alberto hubiese hablado así como habla ahora pero hace cuatro años, yo le pego un voleo en el cu... a Cristina. No deja de sorprenderme", bromeó y finalizó: "Le tengo mucha confianza a Alberto. Me parece que se está jugando mucho".

Durante su participación matinal en el programa de radio El Destape, donde es columnista, dijo además que el presidente electo Alberto Fernández le genera "esperanza" y que le tiene "fe".