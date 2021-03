Dalma Maradona fulminó a Rocío Oliva tras su cruce con Claudia: “No me crió una niñera”

La guerra mediática entre Rocío Oliva y Claudia Villafañe se extiende hasta Dalma y Gianinna Maradona, quienes salieron a defender a su madre en las redes sociales. Después de que la exesposa de El Diez cruzara en vivo a la panelista de Polémica en el Bar, el conflicto siguió en las redes sociales, donde la hija mayor del astro del fútbol fulminó a la exnovia de su padre con un contundente tuit: “No me crió una niñera”.

Todo comenzó cuando Dalma Maradona salió a respaldar a su madre en Twitter:“¡No miraré jamás el peor programa de la tele, pero leo que #TataDejándolosMudos es TT! ¡El que va con la verdad nunca tiene miedo! Qué lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado, mi ciela)”.

Claudia Villafañe habló de los audios de Maradona y cruzó a Rocío Oliva - Fuente: América TV

Oliva no dejó pasar esa chicana virtual y contraatacó: “A mí no me crió una niñera, por eso banco a muerte a mi mamá”. Además, la madre de la panelista, Mónica Islas, también habló públicamente en diálogo con Intrusos: “Mi hija se sabe defender muy bien. Yo sí crié a mi hija y sí soy una buena madre. Amo a mis dos hijos con mi vida y siempre me ocupé de ellos”.

“Por favor decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo, que cuando yo hable las dejo a ella y a la madre chiquititas. Que conmigo no se metan, ni de mí como madre. Yo no soy una chorra. Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha”, agregó la madre de Oliva.

Nunca pensé tener algo en común con Rocio Oliva! Pero parece que si ... A ninguna de las 2 nos crio una niñera! El tema es que cualquiera que haya conocido a mi mamá o a mi papá sabe perfecto lo que digo ... NUNCA TUVE NIÑERA!Por eso a veces no entiendo... 🤦🏼‍♀️TEMA TERMINADO!💋 — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 4, 2021

Al tanto de las repercusiones de su tuit, Dalma redobló la apuesta con un nuevo mensaje: “¡Nunca pensé tener algo en común con Rocío Oliva! Pero parece que sí. ¡A ninguna de las dos nos crió una niñera! El tema es que cualquiera que haya conocido a mi mamá o a mi papá sabe perfecto lo que digo”.

“Nunca tuve una niñera. Por eso a veces no entiendo… Tema terminado”, sentenció la hija mayor de Diego Maradona. A tres meses de la muerte de Diego, la contienda de su círculo familiar parece no tener fin: mientras tanto, en la Justicia sigue avanzando la causa para determinar las responsabilidades médicas en torno a su fallecimiento; a la par de la sucesión de sus multitudinarios bienes.

LA NACION