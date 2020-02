Cansada de las críticas virtuales, le dedicó varias historias de Instagram a las madres que cuestionan sus consejos

Dalma Maradona se cansó de las críticas virtuales que recibe sobre la crianza de su hija Roma, la beba de 11 meses que tuvo junto a su marido, Andrés Caldarelli, y decidió hablar del tema a través de historias de Instagram. Así, le habló directamente a las mujeres que no comparten sus consejos sobre maternidad: "En vez de criticar, pasen tiempo con sus hijitos".

"¡Qué jodido las mamis que no piensan como otra mami y tiran mala onda! Yo cuento mi experiencia porque tengo mil mensajes privados pidiéndome que lo haga. Eso no indica para nada que sea una verdad absoluta ¡Repito sin parar que cada madre hace lo que puede, incluyéndome!", expresó. Y agregó: "Así que, si piensan que lo que hago no les gusta ni sirve, no me lean más. Y en vez de criticar, pasen tiempo con sus hijos, a los que crían tan diferente a como yo lo hago".

Dalma Maradona le habló a las madres que la critican por la crianza de su hija Roma Crédito: Instagram Stories

La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe suele compartir en Instagram sus experiencias maternales y relata cómo va viviendo el crecimiento de su beba. Mientras algunas le agradecen su sinceridad y sus sugerencias porque les resultan útiles, otras la critican y no coinciden con sus consejos. En este sentido, Dalma compartió el mensaje que le envío una amiga: "Algo que debería suceder a partir de la maternidad es exactamente lo contrario: no juzgar a otras mujeres en ese rol. Cada una encontrará su manera de maternar, la que le vaya bien en cierto momento de su vida y de sus hijos".

Sobre el final, se dirigió a aquellas madres que sí la apoyan diariamente: "¡Recibo tantos mensajes hermosos, que yo siempre sigo aprendiendo y me encanta! Estas mamuchas que me escriben que tienen a su hija con síndrome de down o a su hijo con autismo y que son juzgadas y reciben críticas son increíbles. ¡Lo mío es una pavada al lado de ustedes! Las admiro mucho, hermosas".

En su última historia sobre el tema, cerró con una reflexión: "Tenía una opinión antes de ser madre y ahora pienso lo mismo: ser madre no santifica, por algo lamentablemente se escuchan casos horrorosos, pero confío que si hay amor para criar a un hijo, no falla. Más amor y menos opiniones que nadie te pidió".

