La actriz respondió a los dichos de la exvedette Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

19 de junio de 2019 • 16:48

Hace unas semanas, Graciela Alfano dio detalles sobre un encuentro sexual que tuvo con Diego Armando Maradona cuando él estaba casado con Claudia Villafañe. Al ser consultada sobre el asunto en el programa Los Ángeles de la Mañana, Dalma Maradona trató de apaciguar las críticas y comentarios negativos hacia sus progenitores y opinó sobre los dichos de la exvedette, defendiendo a su madre: "Me parece que tiene cosas más importantes para contar. Perdón que lo diga. Pero me pareció desagradable. Por respeto a mi mamá", dijo.

Cruzada al aire, Alfano respondió a su comentario: "Coincido en que es desagradable porque ya somos dos abuelos. No fue que lo conté por primera vez. Karina Iavícoli (una de las panelistas del programa que conduce Ángel De Brito) lo trajo a colación y lo conté porque soy muy transparente. Yo conozco a tu papá y a tu mamá, porque venían al campo que teníamos con (Quique) Capozzolo antes de que vos nacieras", aclaró. "Bueno, más desagradable todavía. Muy mezclado todo, para mí ya está este tema", interrumpió Dalma y dio por terminado el asunto.

Luego, debido a la polémica generada, Dalma continuó a través de las redes sociales: "¡Me consultan por la pelea con la Sra Alfano y nada más alejado! Yo di mi punto de vista y lo único que sostengo es que si decís algo, ¡HACETE CARGO Y NO TE HAGAS LA DESENTENDIDA! ¡Nada más! ¡Aparte ella me dio la razón que era desagradable hablar de eso ya que los 2 eran 2 abuelos! ¡Y para mi se termina el tema Alfano acá!", escribió en su cuenta de Twitter.

En el mismo programa, la hija del Diez habló sobre el vínculo actual con su papá, que no asistió a su casamiento, contestó: "No me gusta hablarlo y quiero que sea privado. Pero aclaro que no conoce a Roma. Ojalá suceda, pero todavía no pasó. Yo ya hablé con él. Está desesperado por conocerla, pero antes tenemos que hablar de otras cosas. Yo con él tuve el peor enojo, pero después vino mi hija. Siempre le digo todo lo que pienso". Y sin dar muchos más detalles, agregó que con Diego Maradona es muy difícil la comunicación. "Tiene un teléfono que no maneja muy bien. Lo mejor es llamarlo", detalló.

Sobre el estado de salud de Diego se manifestó tranquila. "Me dieron una versión horrible, que no voy a repetir. Me dio miedo. Pero cuando lo vi, estaba diez puntos. Estoy enojada, pero quiero que esté bien. Además, yo tenía 13 o 14 años cuando lo vi muerto a mi papá. Después de eso, nada me asusta", agregó sobre el encuentro que tuvo con el exfutbolista. No dio más precisiones de cuándo y dónde fue, pero apuntó que se dio después de un año sin hablar y tras un último encuentro en Dubai, poco antes de que Maradona fuera el gran ausente en su casamiento. "Yo lo que le quiero perdonar a mi papá, se lo perdono", agregó.