Dalma Maradona y la tierna foto de su bebita en su cuarto mes de vida

La actriz publicó la imagen para celebrar el cumple mes de su beba Roma

Dalma Maradona disfruta de los días con su pequeña Roma y esta vez compartió con sus seguidores de Instagram una dulce foto de su beba. "¡Felices 4 meses, amor de mi vida! ¡Siempre de la mano!", escribió la actriz como epígrafe de la imagen.

Quien también subió una foto a Instagram para celebrar el cumple mes de Roma fue su tía y madrina, Gianinna Maradona. "4 meses de vos, mi kiwi melón ¡Te amo hasta el infinito y más allá!", escribió orgullosa junto a la imagen en donde se la ve cargando a su ahijada, de quien se ve sólo el bracito.

El rostro de la beba es un misterio para sus seguidores, y es que tanto Dalma como su marido, Andrés Caldarelli, prefieren no exponer tanto a la pequeña. "No la muestro porque al papá no le hace gracia", explicó hace un tiempo la actriz. "Además, quiero que ella pueda decidir si quiere que todo el mundo opine de su cara. Yo no tuve esa opción. No reniego. Pero si ella quiere, que cuando lo decida, se muestre", indicó.

Quien aún no conoce tampoco la carita de Roma es su abuelo, Diego Maradona. Dalma, al respecto, dijo hace poco: "Yo ya hablé con él. Está desesperado por conocerla, pero antes tenemos que hablar de otras cosas".