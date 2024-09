Daniel Radcliffe recordó a Maggie Smith y reveló en qué momento la conoció, mucho antes de Harry Potter

Escuchar

A lo largo de una década, Daniel Radcliffe interpretó a Harry Potter en las ocho películas que tienen como protagonista a este personaje mágico. Se trató de largometrajes todos enormemente exitosos, en los que Radcliffe trabajó junto a Maggie Smith de forma muy cercana. La actriz británica interpretó en esa saga a la profesora Minerva McGonagall, una de las grandes aliadas del niño mago. Y ante la noticia de la muerte de Smith, el actor la recordó con unas sinceras palabras.

Maggie Smith en la piel de la profesora Mcgonagall

A través de un comunicado, Radcliffe recordó el momento en el que conoció a la intérprete, mucho antes de filmar la popular franquicia del mago. Y de ese modo, explicó: “La primera vez que conocí a Maggie Smith, tenía nueve años y fue leyendo unas escenas para David Copperfield, que fue mi primer trabajo. Yo no sabía nada de ella, más allá de que mis padres estaban impactados de saber que iba a trabajar con ella. Y lo que yo sí sabía, era que se trataba de una Dama (en referencia al título honorífico británico). Entonces lo primero que hice fue preguntarle si quería que la llamara de ese modo, pero ella se río mucho y me dijo que no fuera ridículo. Yo estaba muy nervioso, pero rápidamente me trajo calma”.

Más adelante, el actor se detuvo en su trabajo más popular, y detalló: “Más adelante, fui lo suficientemente afortunado de tener la posibilidad de trabajar diez años con ella en las películas de Harry Potter. Ella era de una inteligencia brutal, tenía una lengua gloriosamente afilada, podía intimidarte y encantarte en el mismo instante, y esto puede asegurarlo cualquiera, también era extremadamente divertida”.

Daniel Radcliffe en Harry Potter y la piedra filosofal

Y por último, Radcliffe concluyó: “Siempre me voy a considerar asombrosamente afortunado de haber tenido la posibilidad de trabajar con ella, y compartir tiempo de rodaje. La palabra leyenda está devaluada, pero si se le debería aplicar a alguien de la industria, sin lugar a dudas sería a ella. Gracias, Maggie”.

Famosa por interpretar a la profesora Minerva McGonagall del colegio de magia Hogwarts en la serie de películas de Harry Potter, por su rol en Downton Abbey y por su carrera también en la comedia, la BBC publicó la nota de prensa que emitió su familia sobre su fallecimiento. “Murió pacíficamente en el hospital esta madrugada. Era una persona muy reservada, y estuvo con amigos y familiares al final. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, indicaron en el escrito.

“Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster por su atención y su generosa amabilidad durante sus últimos días. Les agradecemos todos sus amables mensajes y apoyo, y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento”, señalaron.

La actriz, Maggie Smith, en su papel de Downtown Abbey AP

Este año, en mayo, cuando se anunció la tercera película que retoma los personajes de la serie Downton Abbey, se supo que no contaría con la presencia de lady Violet, personaje que interpretó Smith durante seis temporadas (la ficción está disponible completa en Netflix y Disney+) y en los dos films anteriores (disponibles en Movistar Play y Netflix, respectivamente).

Nacida en 1934 en Ilford como Margaret Natalie Smith, hija de una secretaria y de un profesor de la Universidad de Oxford, la actriz vivió su infancia en esa ciudad y sus primeras actuaciones fueron en teatro, cuando era adolescente. “Nunca vas a lograr ser actriz con una cara como esa”, le dijo su madre en esas épocas, según contó su biógrafo, Michael Coveney.

Según The Telegraph, protagonizó más de 60 películas y series a lo largo de su carrera. “Fue una de las pocas que logró la Triple Corona de la Actuación, obteniendo los más altos galardones por sus roles en cine, televisión y teatro”, consignó ese diario.

