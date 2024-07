Daniela Cardone recordó el duro momento que vivió cuando su ex le quitó la tenencia de su hija, Brenda Gandini

Escuchar

Daniela Cardone pasó por la mesa de Mirtha Legrand y recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: cuando su exmarido, Carlos Gandini, le quitó la tenencia de su hija -la hoy actriz Brenda Gandini- y se la llevó a vivir al sur. A la distancia, la exmodelo explicó cómo hizo para sobrellevar tanto dolor.

Luego de contar que está soltera hace cinco años y asegurar que disfruta de la soledad, Mirtha Legrand sorprendió a su invitada con una pregunta al hueso. “Tuviste una vida complicada, ¿No, Daniela?”, apuntó con un tono indulgente. “Sí, pero siempre guerrera”, reaccionó Cardone. “Por tu hija”, insistió la conductora, y la exmodelo asintió de inmediato. “Sí, mucho tiempo”. En ese momento, Legrand recordó que su exmarido, Carlos Gandini, le quitó la tenencia de Brenda.

Con voz reflexiva, Cardone repasó aquellos años difíciles: aseguró que no era lo común que le saquen la tenencia a una madre y explicó cómo hizo para sobrellevar ese momento. “Mamá me decía ´basta de abogados, basta. Nadie entiende. Ella cuando sea grande va a decidir y va a venir sola´”, reveló. Además, contó que ella viajaba siempre a ver a su hija, incluso el tiempo que vivió en España. Con los años, tanto Daniela Cardone como Brenda Gandini pudieron limar asperezas y hoy tienen una relación muy cercana.

Además de Gandini, Cardone es madre de Junior, fruto de su relación con el cirujano plástico Pisanú. “Tiene 29 años y también es actor. Le encanta. Está en el San Martín. Está muy metido porque estudia, trabaja, da clases”, confió, con orgullo.

Un dolor profundo y el rol de Teté Coustarot

Hace unos años, en el living de LAM, Cardone contó con detalles su lucha por mantenerse cerca de su hija cuando se separó de Gandini y la niña se mudó con su padre a Río Negro mientras ella se vivía en Buenos Aires. “Es larga la historia... Él [Carlos Gandini, su primer marido y padre de su hija] me abandonó cuando Brenda tenía tres meses. Lo que a ella le contaron es una versión de la historia, pero estuvimos con juicios... Teté (Coustarot) sabe todo, porque cuando vine para Buenos Aires, le conté que él me había iniciado un juicio de pérdida de patria potestad, porque quería tener la tenencia”, arrancó la exmodelo.

Cardone recordó que Gandini decidió separarse porque “era depresivo” y ella no lo sabía. “Nos separamos formalmente cuando Brenda tenía tres años, y yo tenía que seguir trabajando... En ese momento, trabajaba en una empresa aérea en Neuquén como despachante de tráfico. Dejé todo por mi bebé. Y él en un momento me dijo: ‘No te quiero ni a vos embarazada...’ y me echó. Fue muy duro”, relató.

“La luché siempre. Y hay cosas que, obviamente, que Brenda las supo más de grande, porque solo había escuchado su campana. Fue muy duro, porque tenés a las dos familias que hablan y explican su versión. Para mantener la relación con ella yo viajaba todo el tiempo a Río Negro, todos los meses a buscarla. Y Brenda le tenía pánico al avión. Fueron muchos años de ir y venir. Ya casi era azafata”, explicó.

Cardone reconoció que fue Teté Coustarot quien la ayudó cuando ella trabajaba despachando equipaje en el aeropuerto de Neuquén. “Le tenía que dar un futuro a mi hija. A la primera que fui a ver cuando llegué fue a Teté, que me recomendó con Roberto Giordano. Ellos han sido como mis padrinos en el trabajo”, indicó. “Cuando me instalé en Buenos Aires, todos los meses iba a buscar a Brenda. Yo no quería trabajar allá, en Neuquén, porque estaba él y me hacía la vida imposible. Acá, Brenda estaba mucho con mi mamá, porque yo tenía que seguir trabajando, y un fin de semana me la sacó y me hizo juicio”, recordó. “Ni a una prostituta... A nadie le sacan al bebé. Pero él tenía mucha plata y esas cosas pasan”, señaló. “Todos los meses tenía que hacer firmar una autorización. ¡Sabés la plata que tenía que pagar!”.

La logística, mes a mes, era bastante compleja: “Solo la podía traer conmigo viernes, sábado y domingo y teníamos que volver. Si no llegaba, me metían una demanda. Brenda vivía entre Cipoletti -Río Negro- y Buenos Aires. Ella le tenía pánico al avión y muchas veces volvía solita. Viajaba con la azafata y el cartelito”, recordó. Cuando Brenda cumplió 15, Cardone decidió que era tiempo de dejar de luchar en la Justicia. A los 17, la futura actriz se mudó a Buenos Aires.

Por último, Cardone habló de su relación con Brenda en la actualidad. “Cuando ella fue mamá empezó a entender muchas cosas. Hoy por hoy, entiende absolutamente toda mi lucha. Es que yo me casé y fui madre muy joven, quedé embarazada a los 19 años. Brenda entendió muchas cosas... Y como madre, es excelente”.

