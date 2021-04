Darío Barassi, del descuido con Juana Viale a su relación con sus productores y la polémica con Monchi Balestra

Darío Barassi pasa por un gran momento. Al frente de 100 argentinos dicen, la rompe todas las tardes en la pantalla de eltrece. Quizás por eso, últimamente, tuvo que enfrentar varias polémicas mediáticas que lo tuvieron como protagonista. Sin ningún problema, el actor y conductor respondió a todo en una entrevista con Esto no es Hollywood, el programa de Fernanda Iglesias en Mucha Radio.

Primero, habló del descuido que tuvo en el programa de Juana Viale y que reveló un secreto a voces: que el programa no va en vivo. En un momento de la cena, Barassi mostró su celular y el reloj marcaba las 13.37 cuando en realidad ya eran más de las diez de la noche. “Yo creo que estaba en el inconsciente de todo el mundo que el programa es grabado. Al menos ese fue grabado...”, explicó. Y aclaró enseguida: “No tuve ningún llamado, no es que me llamó Adrián... No pasó nada, fue un error totalmente involuntario. Tal vez como el programa tiene escenografía nueva y decorado nuevo, yo como conductor diría: grabemos los primeros programas y por ahí después cerrar en vivo. Era una puesta muy grande y generalmente cuando salís con eso... Al conductor le da tranquilidad que sea grabado, por eso quizás Juana lo pidió así.”

Darío Barassi

Después Barassi se refirió a la relación con los productores de 100 argentinos dicen, con los que a veces se muestra “enfurecido”. Entre risas, el conductor contó: “Empezó a circular eso y la verdad es que lo tomo con humor y está todo bien. Tengo la mejor con ellos. Soy simpático, pero también es verdad que para el humor soy intenso, extremo, y voraz. Y los productores entraron en ese juego y yo rompo bastante la cuarta pared de la tele y voy, jodo con ellos, voy creando monstruos. Hay una que es la Colo, que la jodo con que es virgen y la mina de repente ya tiene 150.000 seguidores en Instagram, 87 mil novios... A una que está embarazada le estoy consiguiendo canjes para que pueda transitar el embarazo con calma financiera... ¡Olvidate! Tengo la mejor”.

Por último, se refirió al episodio con Monchi Balestra, antiguo conductor del programa y su reemplazo cuando él tuvo Covid-19. Hace unos días, circuló un tuit en el que alguien hacía referencia a Barassi con adjetivos peyorativos sobre su físico y al que Monchi le había dado un “me gusta”. Tranquilo, Barassi recordó: “Me escribí con Monchi en su momento, cuando fui diagnosticado Covid positivo y cuando la producción decidió que Monchi fuera el reemplazo natural ese par de días. La verdad, un divino, respondió súper bien y él estuvo muy cómodo y bárbaro. Dentro de los chiste que hacemos con los productores hay uno en que ellos lo prefieren a Monchi antes que a mí, entonces llevaron remeras de Monchi y yo, en la voracidad del humor, rompí una remera en cámara. Le quise escribir a él para preguntarle si lo había ofendido o no esto, de hecho creo que le mandé un mensaje por Instagram... En el medio se filtró ese tuit un poco bardero contra mí. Pero cuando vi ese me gusta, él lo había dado ¡hace 700 meses!”

Y agregó: “Quiero creer que le dio me gusta como diciendo qué bueno, me están tirando buena onda en redes, le puso me gusta a todo el mundo y no es que fue direccionado ni es porque me bardeaba. Él decidió poner me gusta y yo la verdad que no tengo ni energía ni tiempo para enroscarme con esas cosas. De mí parte, la mejor. Si me pasa algo, él es un reemplazo súper digno y valioso para el programa, si es que él quiere hacerlo así que no me enrosco para nada. Me da envidia que sea flaco y tenga ese cuello eterno, pero el resto la mejor”.

