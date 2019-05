Darío Barassi sufrió un asalto en la calle y se descargó en las redes

El actor relató en su cuenta de Twitter cómo ocurrió y le habló directamente a quien se quedó con su celular

El humorista Darío Barassi fue víctima de un episodio de inseguridad tras ser asaltado en plena calle. Al bajar la ventanilla de su auto, un ladrón le robó el celular y el actor recurrió a Twitter para realizar un fuerte descargo.

A través de una serie de posteos, Barassi expresó su pesar por el mal momento vivido, al que se sumó otra situación que tuvo que soportar a primera hora también dentro del vehículo.

En un primer mensaje, el actor comenzó relatando cómo empezó su día: "Viernes, día que amo. Tenía mil planes de cosas que tenía que hacer y me copaban. Esquina, trapito, le digo que no porque mi máquina estaba recién salida del lavadero. Se altera. Me empieza a pegar en los vidrios. Heavy. Pero uno está acostumbrado. Muy mal acostumbrado", escribió.

A continuación, según su relato, avanzó unas cuadras con el coche y, como sentía calor, procedió a abrir la ventanilla. "Bajo el vidrio de atrás, por seguridad. Así de enfermos vivimos en este país", agregó.

Luego, recurriendo de cierto modo al humor, Barassi contó que, sin saber cómo, "desde atrás entró un pibe flaco (envidia) y ágil (envidia)" y le robó su celular nuevo. Gritó "no" e intentó bajar del auto, pero era inútil. "El pibe ya estaba a 25 kilómetros y lo mío no es correr", señaló.

Más tarde, el actor lamentó que se repitan este tipo de situaciones. "Pobreza extrema, violencia, inseguridad, delincuencia. Qué agotador vivir así y lo peor es que hace años que nos venimos acostumbrando. Se toma con naturalidad. Grave error. Uno putea, se quiere ir del país, pierde las esperanzas y la paciencia, ¿dónde termina esta realidad?", se preguntó.

Tras ello, dio un consejo a las personas que le arruinaron el día. "Al pibe que me robó: vendelo (el celular) y por favor comete un asado con tus amigos y que sea una noche inolvidable. Si la vida y este presente te ofrecen la oportunidad de estudiar o trabajar, no la dejes pasar. Es más complicado ese camino pero mucho más digno y gratificante", le recomendó el humorista al ladrón.

"Al trapo que me cago a piñas los vidrios, que un rato te duele la mano, papá, pero después deseo que puedas calmar la calentura y angustia que tenés sin romperle el auto a este gordo. Te entiendo, está difícil", agregó.

Para concluir, en las últimas horas Barassi volvió a realizar otro posteo, en el que confesó sentirse desanimado por lo acontecido. "Estoy por ahora sin celular, no tengo harinas cerca y no se me ocurrió otra alternativa más que ésta de hacer catarsis en una red social. Cuando me calme, borro todo y seguiré viviendo", remató.