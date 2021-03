De la furia de Alec Baldwin a la presentación de su hija Lucia en las redes sociales de su mujer

Luego de que Hilaria Baldwin confirmara que se habían convertido en padres por sexta vez, se supo el sexo y el nombre de la nueva integrante del clan: Lucia. Ante las especulaciones que generó la noticia a raíz de que la niña nació solo seis meses después que su hermano y algunos comentarios desafortunados en las redes sociales, Alec Baldwin se cruzó con un usuario de Instagram.

Tras un mensaje que daba a entender que la instructora de yoga no era la madre de la beba y donde el usuario se burlaba de la cantidad de hijos que tenía la pareja, al actor le pidió que cerrara la boca.

“Estamos tan enamorados de nuestra hija, Lucia. Tal como lo estamos de sus hermanos y hermanas. Sos un sueño hecho verdad”, escribió Hilaria junto a una foto de la beba. A lo que el usuario comentó: “¿Quién es la madre? Ella no estaba embarazada, dio a luz hace seis meses. Si no quieren decir nada al respecto, ¿por qué no paran los dos de postear constantemente en busca de clics y se dedican a criar a sus 100 hijos en privado?”. Baldwin contestó: “Deberías cerrar la boca y ocuparte de tus propios asuntos”.

La explicación

Más allá de que ni Alec ni Hilaria se manifestaron al respecto, sí lo hizo una fuente cercana a la pareja quien confirmó a la revista People que Lucia nació de un vientre subrogado. La escritora y su marido sufrieron dos abortos espontáneos luego de tener a su cuarto hijo, motivo por el cual habrían decidido buscar otro vientre para seguir agrandando la familia. Pero, casi en paralelo a tomar esta decisión, Hilaria volvió a quedar embarazada y esta vez el proceso no se detuvo. Edu, el quinto heredero, nació en septiembre de 2020 y ahora se sumó Lucia para completar el clan de 8.

La pareja se conoció en 2011 y se casó un año después. Además de Lucia y Edu, son padres de Romeo, Leonardo, Rafael y Carmen. El actor también es padre de Ireland, fruto de su relación con Kim Basinger.

En medio de la pandemia, Hilaria, quien se alejó de las redes sociales por un tiempo luego de que empezaran a poner en dudas sus orígenes españoles y tuviera que pedir disculpas por “no ser más clara”, había hablado con medios estadounidenses donde afirmaba que estaban bien así, Un año antes había sufrido las dos pérdidas y estaba enfocada en su familia.

LA NACION