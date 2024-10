De la sorpresa de Mirtha Legrand al enterarse de que un pingüino lleva su nombre al palito para Benjamín Vicuña

Escuchar

Si algo le faltaba al país para homenajear a Mirtha Legrand era bautizar a un animal con su nombre, y ese reconocimiento finalmente llegó. Fue Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, quien se lo contó a la Chiqui sentado en la mesa de sus ya clásicas cenas de los sábados por la noche. “Hay un pingüino que se llama Mirtha”, contó, y sorprendió a todos en la mesa, incluso a la conductora. “Pónganle corona”, disparó la diva entre risas.

Todo comenzó ni bien empezó el programa, cuando la conductora presentó al político. Luego del agradecimiento de rigor, Legrand quiso saber: “¿Hay pingüinos o ballenas ahora?”. “Ahora hay pingüinos y ballenas. Los dos. De hecho, estamos en plena temporada”, aprovechó el hombre del PRO para publicitar su provincial, y destacó también que se acerca la temporada de tulipanes, un breve momento del año en donde Trevelin se pinta de colores.

“Se hizo una película que se estrenó ahora que se llama El pingüino, con Jean Renoir, que es la migración de los pingüinos hacia Brasil. Es una coproducción argentino brasileña que se estrenó en Estados Unidos”, aportó Benjamín Vicuña, otro de los invitados a la mesaza. En ese momento, Torres mencionó el esfuerzo que se hace en la actualidad para cuidar la especie.

“Hay una movida muy interesante para resguardar y para cuidar a los pingüinos, sobre todo porque hubo un ecocidio hace pocos años, y hay un juicio ahora que se va a filmar. National Geographic va a hacer un documental, y se está siguiendo por primera vez el recorrido de los pingüinos con una tecnología, con chips”, detalló Torres, y procedió de inmediato a la revelación. “De hecho, hay un pingüino que se llama Mirtha”, comenzó a decir, y antes de que pudiera terminar, Legrand se agarró la cabeza y exclamó: “Yo sabía, yo sabía, estaba segura”.

“Es bastante inquieto, después le voy a pasar el recorrido”, confió el gobernador ante una Chiqui muy atenta. “Cuídelo eh. ¿Lo tiene identificado usted?”, preguntó entonces ella. “Sí. Por internet podés entrar y en tiempo real ves dónde está”, aclaró. “Está Bizarrap, está Mirtha, Messi… cada pingüino tiene un nombre, un padrino. Y vos sos madrina de uno de ellos”, continuó Torres la historia.

Lejos de cerrar el tema, Mirtha quiso saber más. “¿Y qué hace el Mirtha?”, preguntó. “Van a Brasil, tiene un recorrido. Lo interesante es ver la resiliencia de un animal tan frágil, tan chiquito…”. “Y tan gracioso”, completó Legrand. “¿Pero cómo distinguís quién es Mirtha y quién es Messi?”, se sumó Silvio Soldán al intercambio. “Tienen un chip”, explicó Torres. “Mirtha va en punta”, agregó. “A Mirtha le tenés que poner una corona, algo que lo identifique”, pidió la conductora sin poder contener la risa.

Sentado en la mesa, Benjamín Vicuña decidió aportar un dato del animal en cuestión más ligado a lo sentimental. “Son muy románticos los pingüinos”, aseguró. “El pingüino es monógamo. Está toda la vida con la misma pareja”, agregó el gobernador. “Claro”, asintió Vicuña y Legrand, sentada al lado del actor chileno, no pudo evitar chicanear al artista. “Mejor que los hombres”, exclamó, enfática, y señaló a la expareja de Carolina Pampita Ardohain y Eugenia Suárez. “Al final te conviene un pingüino”, observó Alejandra Maglietti, mientras el chileno alcanzó a decir, con una media sonrisa en la cara, “ahora entiendo todo”.

Mirtha aprovechó para indagar a Vicuña por su historial amoroso, y se sorprendió al enterarse que nunca pasó por el altar. “¿Cuántas veces te casaste?”, quiso saber. “Aunque usted no lo crea, nunca me casé”, reveló. “¿Nunca te casaste? ¿Nunca formalizaste?”, replicó incrédula la Chiqui. “No, lo mío es la convivencia”, aclaró.

Poco después, el actor habló de su familia y se mostró feliz con la crianza y el desafío que implica guiar a sus hijos: Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su amor con Pampita, y Magnolia y Amancio, de su relación con la China Suárez. Por último, hizo especial alusión al mayor. quien hoy tiene 16 años. “Ese está enamorado”, acotó Mirtha. “Está muy enamorado. No sé a quién salió”, bromeó el actor de Envidiosa. “Lo que se hereda no se hurta, querido”, remató Legrand.

