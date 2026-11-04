De Tini Stoessel a Sofía Gonet y Nito Artaza: los famosos alzaron la voz contra el ataque transfóbico en Palermo

De Tini Stoessel, Emilia Mernes, Lali Espósito y María Becerra a Sofía Gonet, Nito Artaza, Nancy Dupláa y Flor de la V, los famosos recurrieron a las redes sociales para manifestar su repudio frente a los violentos ataques contra la comunidad trans y reclamar el respeto de sus derechos.

A través de numerosas publicaciones, artistas y otras figuras mediáticas coincidieron en la necesidad de exigir justicia tras la brutal agresión por parte de un grupo de jóvenes contra mujeres trans en los Bosques de Palermo. El ataque quedó registrado en una serie de videos donde se ve a los agresores en una suerte de cacería contra quienes ejercían el trabajo sexual en esa zona, lo cual incluyó ataques con palos, piedras y conos viales mientras filmaban las escenas para luego compartirlas en internet.

La violencia de las imágenes provocó un rechazo generalizado y una de las reacciones que tuvo mayor repercusión fue la de Tini Stoessel, que compartió una profunda reflexión sobre la gravedad de lo ocurrido. “Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A CAZARLAS. ¿HASTA CUANDO? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir explicando que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo? ¿Cuánto más se le puede exigir a la comunidad LGBTQ+?”, escribió la cantante. La artista también recordó: “Tantos años luchando por derechos que deberían haber sido incuestionables desde el primer día. La gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado. La lucha sigue, sí, pero qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir. Todo mi amor, mi respeto y mi apoyo a la comunidad trans”.

El contundente descargo de Tini Stoessel Instagram

Emilia Mernes también expresó: “Caza de travestis. Salieron a cazar travestis. A matarlas por su identidad. No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia!!! NO podemos permitir que estas cosas sucedan!!! REPUDIO TOTAL”.

El posteo de Emilia Mernes Instagram

Entre las primeras artistas que se pronunciaron también estuvo Lali Espósito: “Algunos medios convencionales más indignados con el tamaño de una torta que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis”, escribió, mientras que María Becerra manifestó su dolor por lo ocurrido y pidió que no se naturalicen este tipo de agresiones. “Lo que pasó con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia. Esto no puede seguir pasando!! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, más fuertes que nunca. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo”, expresó.

Sofía “La Reini” Gonet se sumó a los mensajes manifestando su enojo ante la posibilidad de que los responsables no fueran identificados y detenidos. “Los medios tienen que cubrir esto constantemente, ¿dónde están los agresores? ¿Cómo que todavía no están detenidos? ¿Dónde están las fotos? Quiero ver sus caras por todos lados. Quiero justicia. ¿Cómo están las víctimas? ¿En qué estado se encuentran?”, manifestó.

El enojo de La Reini Instagram

Actrices como Gimena Accardi optaron por compartir un mensaje de la Fundación Huésped con una serie de placas en las que se describe lo sucedido y se cuestionan los discursos que promueven la discriminación hacia las personas LGBTIQ+. “PARECE UNA PELÍCULA DE TERROR. PERO ESTO PASÓ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN 2026, HACE DOS DÍAS. Un grupo de jóvenes se cubrió la cara, persiguió, insultó y corrió a palazos a un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales. Lo filmó y lo subió a redes sociales”, advierte la publicación.

La publicación de Gimena Accardi Instagram

Al igual que Lali Espósito y otros artistas, Leticia Siciliani aprovechó el descargo para llamar a participar de la próxima Marcha del Orgullo: “Una expresión más de la violencia en la que estamos viviendo. El sábado MARCHAMOS por todxs. 7 de noviembre 35a MARCHA DEL ORGULLO. NOS VEMOS EN LAS CALLES”, expresó.

Leticia Siciliani llamó a participar de la Marcha del Orgullo Instagram

Georgina Barbarossa también compartió el video del ataque y manifestó su indignación frente a las imágenes: “No se puede creer BASTA”, apuntó, mientras que Dolores Fonzi, por su parte, reposteó el material de las agresiones y acompañó la publicación con emojis de enojo: “Que impotencia!! Forr... de mier...!”.

Georgina Barbarossa difundió material de lo ocurrido Instagram

La rabia de Dolores Fonzi Instagram

Nito Artaza también manifestó su rechazo a lo ocurrid, a través de X: “Repudio enérgicamente el ataque transfóbico ocurrido en el barrio de Palermo. No podemos permitir que estos hechos pasen inadvertidos ni naturalizar la violencia y la discriminación. Exijamos que la Justicia investigue y que se avance en un abordaje integral de esta situación. Estos hechos nos retrotraen a épocas oscuras y ponen en riesgo a la personas y sus derechos conquistados”, publicó.

Nito Artaza se unió a los mensajes Instagram

El texto reposteado por Esteban Lamothe Instagram

"El odio se hace carne", escribió Rodrigo Lussich al inicio de su descargo Instagram

La reflexión de Flor de la V Instagram

La publicación de Nancy Dupláa tras lo ocurrido Instagram

Florencia de la V también visibilizó la vulnerabilidad de las mujeres que fueron atacadas y cuestionó el contexto social en el que se producen estas agresiones. También repudiaron lo ocurrido otros artistas como Esteban Lamothe, Nancy Dupláa y otras figuras del medio.