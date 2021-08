Débora Plager: de las fotos jugadas que le saca su marido al intento de seducción de Kevin Costner

¿Pregunta picante o plato asqueroso? Este mediodía, Débora Plager se animó al cuestionario “Intragable” de Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña en Telefe. A pesar de su perfil formal, la periodista hizo algunas revelaciones que sorprendieron a todo el panel: desde quién fue su compañero más “intratable” hasta el día que le “cortó el rostro” a Kevin Costner.

“¿Quién fue tu compañero laboral más intratable?”, fue la primera pregunta del juego para romper el hielo. Lejos de “pilotear” la situación, la invitada fue contundente con su respuesta: “Yo ya lo conté y creo que no se va a enojar. Él sabe que es muy intenso. El más complicado ha sido Pablo Duggan . ‘Estás muy cerca’, ‘Tus papeles están invadiendo mi zona’”, recordó parodiando algunas frases del periodista de C5N.

Sin embargo, algunos comentarios más tarde dejaron en claro que Plager tiene muchas diferencias con su colega. “Yo respeto mucho la coherencia, no creo en el periodismo militante, creo que hay que mantener la distancia . Pablo cambió mucho porque era muy crítico con el kirchnerismo y ahora cambió, eso me hace ruido”, dijo sin filtro.

Las siguientes preguntas del cuestionario la llevaron por terrenos más íntimos. Con su hijo Maxi presente en el estudio (el joven trabaja en la producción del ciclo de Telefe), la periodista de LN+ y Radio Rivadavia habló de la repercusión que generaron sus fotos sexy en las redes. “Muchas de las fotos me las sacó mi marido. Le encanta sacarme las fotos. Es más, me incita a hacerlas más jugadas todavía”, reveló.

Sin embargo, su hijo Maxi no opinó lo mismo: “Es polémico. Están buenísimas las fotos pero lo que te dicen tus compañeros y amigos no está bueno”, comentó primero para luego aclarar que está orgulloso de la mamá que tiene.

Tras contar que los famosos no le escriben porque “le tienen respeto”, Plager recordó el día que le dijo que no a Kevin Costner. “Fue hace mucho. El Guardaespaldas se filmo en el viejo Fontainebleau. En aquellos años yo trabaja en ese hotel, tenía 22, 23 años. Trabajaba de recepcionista en las canchas de tenis del hotel. Yo tomaba los turnos y un día subió él a reservar un horario”, relató ante el asombro del panel.

Luego de confesar que le cortó el rostro al actor, la periodista explicó los motivos: “Fue simpaticón. Yo era muy chica, no son los 22 de hoy. Yo tendría que decir que sí, que pasó algo, ¿no? Total Kevin no me va a desmentir, me sumaría ¿no? Pero la verdad que no paso nada”, concluyó, entre risas.

