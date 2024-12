Demi Moore habló sobre la salud de Bruce Willis: “No le deseo a nadie lo que está viviendo”

Conformaron uno de los matrimonios más queridos de Hollywood y, a pesar de que desde hace décadas ya no son pareja, Demi Moore y Bruce Willis no solo siguieron manteniendo una buena relación con el eje puesto en la crianza de las hijas que tienen en común, sino que se han convertido en grandes amigos. De esa relación cercana hay muchísimas pruebas, pero quizá la más potente sea que la actriz de La sustancia decidió instalarse durante buena parte del confinamiento dispuesto en 2020 debido a la pandemia de covid en la casa de Willis y su esposa Emma Heming.

Quizá por eso, a nadie le sorprende que sea Moore quien periódicamente brinde información sobre el estado de salud de la estrella de Duro de matar, de 69 años, que fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Este viernes, la protagonista de Ghost, la sombra del amor brindó una entrevista a CNN y, refiriéndose al tema, disparó notablemente conmovida: “ No le deseo a nadie lo que Bruce está atravesando ”.

Aunque calificó las lucha del actor retirado como “muy difícil”, Moore señaló: “ Hay una gran pérdida, pero también hay una gran belleza y sorprendentes dones que pueden surgir de ella ”. La actriz aseguró que su colega, de 69 años, “se encuentra en una situación muy estable en este momento”. Y luego de pensar unos segundos, agregó: “Dadas las circunstancias”:

“ Es muy importante que cualquier persona que esté cerca de una persona que esté atravesando por una situación similar, se relacione con esa persona en el momento en que se encuentran. Y desde ese lugar, surge mucho amor y alegría ”, aseguró.

Moore pasó por el altar junto a Willis en 1987 su matrimonio se terminó en 2000. Durante el tiempo que estuvieron juntos tuvieron a sus hijas Rumer, de 36 años, Scout, de 33, y Tallulah, de 30. Actualmente, el actor está casado con Heming, con quien tuvo a sus dos hijas menores, Mabel, de 12 años, y Evelyn, de 10.

Todos los miembros de la familia ampliada se unieron en marzo de 2022 para publicar una declaración conjunta anunciando el retiro del Wilis de la actuación. Los seres queridos del protagonista de Duro de matar explicaron que estaba luchando contra la afasia, una condición caracterizada por la dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Al año siguiente, dieron a conocer un nuevo y definitivo diagnóstico: demencia frontotemporal.

“ Desafortunadamente, los problemas de comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce ”, decía el comunicado que dieron a conocer en febrero de 2023. Y agregaba: “Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”.

Antes de la entrevista de este viernes, Moore se había referido por última vez al estado de salud de su exmarido durante el Festival Internacional de Cine de Hamptons, celebrado en octubre de este año. “La enfermedad es lo que es y creo que hay que aceptarlo profundamente”, afirmó. “Cuando uno se aferra a lo que fue, creo que es un juego perdido” .

En cuanto a Heming, la exmodelo de 46 años también se refirió en octubre a la situación que atraviesa su marido, pero también a cómo decidieron afrontar las distintas instancias de la enfermedad en familia: “Nunca intenté endulzar su condición ante nuestras hijas. Ellas crecieron viendo el deterioro de Bruce a lo largo de los años”, le dijo a Town & Country Magazine en ese momento.

Y agregó: “No estoy tratando de protegerlas de eso. Lo que aprendí de nuestro terapeuta fue que si los niños hacen preguntas, están listos para saber la respuesta. La enfermedad es lo que es y creo que hay que aceptarla. Cuando uno se aferra a lo que fue y ya no es, se mete de lleno en un juego que está perdido de antemano. Mabel y Evelyn saben que su papá no va a mejorar, pero aún no me han preguntado sobre su expectativa de vida” .

