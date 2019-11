Demi Moore y el posteo retro que causó furor en las redes sociales

La actriz compartió una postal que causó revuelo en las redes Crédito: Instagram

Demi Moore festejó ayer el día de Acción de Gracias en familia y sorprendió a sus seguidores con un posteo retro que rápidamente fue furor en las redes sociales . Sus fans no pudieron evitar comentar el particular look vintage de la actriz y reírse de la naturalidad con la que posan sus tres hijas en la postal.

"Agradecida por mis chicas", escribió Moore en su Instagram. En la imagen, se puede ver a Rumer, Tallulah y Scout, las tres hijas de la actriz -fruto de su amor con Bruce Willis- cuando eran muy pequeñas. La antigua postal familiar causó furor en las redes sociales, y muchos comentaron que les resultaba muy tierna la forma en que todas las niñas se apoderaron de su madre, como si fuera un árbol que sostiene tres ramas.

A su vez, el atuendo de la actriz fue muy comentado: un remerón rayado de colores, un pantalón corto gris muy holgado, dos tipos de medias y zapatillas. Todo esto acompañado de su peinado de trenzas con raya al medio y pequeños aros de perlas.

Asimismo hace pocos días Moore había compartido otra imagen vintage: una foto de sus tiempos como estudiante y había confesado la intensa búsqueda de aceptación que padeció. "Comencé séptimo grado (...) y como siempre, yo era la chica nueva. Es posible que toda la adaptación que tuve que hacer me haya preparado para convertirme en actriz: era mi trabajo retratar al personaje que creía que sería el más popular en cada escuela nueva, en cada nueva ciudad", escribió la actriz citando un fragmento de su autobiografía Inside Out.

En la misma línea, la exmujer de Ashton Kutcher narró cómo actuaba durante su infancia: "Los identificaba y buscaba pistas: ¿Las chicas populares usan pantalones acampanados o pantalones más ajustados? ¿Cómo son sus acentos? ¿Qué tenía que hacer para ser aceptada?". Y concluyó con una reflexión: "Pasarían décadas antes de que se me ocurriera que podría ser quien realmente soy y no la persona que supuse que otras personas querían ver".