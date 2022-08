Denise Dowse, actriz de Beverly Hills, 90210, está en coma por una meningitis

La actriz Denise Dowse, conocida por su personaje de Yvonne Teasley en la famosa serie Beverly Hills, 90210, se encuentra peleando por su vida. Así lo comunicó su hermana, Tracey Dowse, en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, en donde además contó lo sucedido con la prolífica intérprete. “Está actualmente en coma en el hospital debido a una forma virulenta de meningitis”, informó Tracey.

“Como todos ustedes han visto, mis publicaciones han sido positivas e inspiradoras. Estoy tratando de mantenerme positiva para apoyar a quienes me necesitan, soy una persona muy reservada así que esto es muy difícil para mí”, continuó Dowse en su texto. “Estoy pidiendo apoyo y plegarias para mi hermana, mi único familiar cercano (...) los médicos no saben cuándo va a salir de este estado de coma que no fue inducido”, compartió. “Ella es una actriz y directora vibrante que debería tener muchos años más en su vida. Pensamientos, plegarias y apoyo se aprecian en este momento”, remarcó Tracey.

Denise Dowse como Yvonne Teasley en Beverly Hills 90210 Archivo

La carrera de Dowse comenzó en 1989 en la serie Almost There, continuó con una participación en Alf y desde entonces no se detuvo. Además del personaje de Yvonne en Beverly Hills, 90210, fue parte del drama The Guardian, y recientemente se la pudo ver en la comedia Insecure y en el drama médico New Amsterdam.

Además trabajó en cine en films como Ray, Amor a colores y Réquiem por un sueño, y dirigió la biopic Remember Me: The Mahalia Jackson Story, protagonizada por Keith David, Corbin Bleu, Vanessa Williams y Columbus Short.

Jennie Garth habló de la enfermedad que padece

Jennie Garth rompió el silencio sobre su salud Instagram

La triste noticia sobre la salud de Dowse se suma a varios golpes que sufrió el elenco de la querida serie de Darren Star. Luego de la repentina muerte de Luke Perry y del diagnóstico de cáncer de Shannen Doherty , fue la actriz Jennie Garth, quien compartió su padecimiento.

Garth decidió que era momento de romper el silencio y reveló que hace tres años que pelea contra la artrosis temprana, también conocida como osteoartritis.

En una entrevista con Insider, la actriz contó que hace tres años, cuando cumplió 47, comenzó a sentir que sus manos se volvían rígidas, además de experimentar fuertes dolores en sus rodillas cuando intentaba ponerse de pie. Cuando fue al médico y recibió el diagnóstico tras realizarse radiografías y una resonancia, Garth se mostró sorprendida. “Pensé que era demasiado joven para tener artritis porque cuando escuchás la palabra la asociás a gente de la tercera edad que no puede moverse, que no puede vivir de manera activa”, expresó.

El elenco inicial de Beverly Hills 90210, la serie que nadie pensó que se convertiría en un éxito

En su cuenta de Instagram postea sobre los pormenores de la artrosis temprana, además de subir videos jugando al golf, actividad que le ha sido de mucha ayuda cuando el dolor se incrementa. “No pensás en vos misma como si te ralentizaras o algo te impidiera hacer todas las cosas que hacés cada día. Cuando sabés a qué te enfrentás físicamente, siempre hay una solución y yo no dejo que nada me ponga límites”, manifestó la actriz.

La osteoartritis es la forma más común de artritis y se produce cuando el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos se desgasta con el paso del tiempo, y afecta las articulaciones, especialmente las manos, las rodillas, las caderas, el cuello y la parte inferior de la espalda. Si bien es irreversible, hay tratamientos para lidiar con los síntomas, como vivir una vida saludable y hacer actividad física, lo que lleva a cabo Garth, quien recibe el apoyo de su amiga y colega de la serie, Tori Spelling. Asimismo ambas suelen recordar frecuentemente en sus cuentas de Instagram a Luke Perry, quien murió el 4 de marzo de 2019.

Tori Spelling y Luke Perry, grandes amigos

“Se te extraña muchísimo hermano Luke, y no hay un día en el que no piense en vos. Eras único”, escribió Spelling el año pasado. “Recuerdo haberte conocido cuando era una joven adolescente e insegura. Fuiste el primer chico que me hizo sentir valiosa como humana, como mujer y como comediante. Como amigo y como hermano mayor. Me defendiste ferozmente. Literalmente fuiste a pelear por mí cuando estaba en una relación verbalmente abusiva y te sentaste a hablar conmigo en los momentos más inseguros de la vida de una joven angustiada”, añadió.

Shannen Doherty y Luke Perry cuando interpretaban a Brenda y Dylan en Beverly Hills 90210

La muerte del actor impactó al elenco de la mítica serie y Doherty, quien sigue batallando contra el cáncer, también se expresó con mucha tristeza respecto de la partida de su amigo. “Tengo tantos recuerdos con Luke que me hacen reír y que quedarán impresos por siempre en mi corazón y en mi mente. Queríamos trabajar el uno con el otro de nuevo y crear algo especial y significativo para nuestros fanáticos en esta etapa de nuestras vidas. Lo extrañaré cada día, cada minuto, cada segundo”, manifestó la actriz cuando se enteró de la noticia.