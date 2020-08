Día del niño: los saludos de los famosos a sus hijos

Marley le dedicó un tierno mensaje a Mirko en las redes Crédito: Instagram Marley

16 de agosto de 2020 • 14:00

Con motivo del Día del niño que se festeja en nuestro país este domingo 16 de agosto, muchas figuras del mundo del espectáculo acudieron a las redes para dedicarles a sus pequeños los más tiernos mensajes en este momento tan especial en el que se celebrará la jornada adaptada a la llamada "nueva normalidad".

Marley aprovechó la ocasión para dirigirse a su pequeño, el famoso Mirko. "Muy feliz día del niño mi bebote hermoso ¡Que seas muy feliz siempre! ¡Te amo!", expresó el conductor.

Por su parte, Cinthia Fernández les escribió a sus tres hijas en las redes. "Nunca pierdan esa manera de sonreír, divertirse y divertir a cualquier persona que tengan cerca, de jugar y crear como lo hacen todo el tiempo y sobre todo, son las personas con el abrazo más verdadero y cariñoso que alguien puede sentir. Las amo y las voy a hacer felices por siempre", manifestó la bailarina, quien también compartió un video de sus pequeñas abriendo los regalos.

El productor Flavio Mendoza compartió un video con imágenes de su hijo Dionisio. "Feliz día hijo mío. Y para todos los niños de este mundo, espero tengamos la sabiduría de dejarles un mundo hermoso y feliz para todos ustedes", remarcó Flavio.

"Amor de mi vida, feliz día", escribió la modelo y conductora Luli Fernández, quien subió a Instagram una bella imagen de su hijo Indalecio.

Luciana Salazar se explayó con mucha emoción hacia su pequeña Matilda. "¡Feliz día del niño Matu! No puedo dejar de emocionarme al verte crecer, sonreír, jugar, aprender algo nuevo cada dia... Cómo no sentir gratitud hacia la vida que me permite disfrutarte todos los diías. Mi mayor motivacion en la vida es ayudarte a ser una persona de bien y acompañarte en cada paso, pero sobre todo, que tengas una infancia feliz. Con mimos, retos, aprendizaje y sobre todo mucho amor", escribió Salazar. "Amo tu trasparencia, la belleza de tu inocencia y el amor incondicional que a tu corta edad demuestras para todos. Los niños no solo aprenden, también nos enseñan muchas cosas, como lo que es amar de verdad, y con vos descubrí el más grande amor", concluyó en su sentido texto.

Desde Milán, Wanda Nara subió un video en el que se la ve en la pileta con sus cinco hijos. "Feliz día mis amores, siempre así", añadió en la imagen con sus pequeños Valentino, Francesca, Isabella, Constantino y Benedicto.

"Los niños merecen que les demos todo el amor del mundo, siempre", escribió Evangelina Anderson en las redes, donde subió fotos en las que está abrazada a Lola, Emma y Bastián.

"Feliz día de la niñez", escribió Vero Lozano. "Gracias Antony por hacerme feliz y hacer que me reencuentre con 'mi niña' día a día", le expresó a su hija Antonia.

La conductora Mariana Fabbiani les dedicó a sus niños, Matilda y Máximo, unas tiernas palabras. "¡Feliz día mis amores! Lo más valioso que tengo en la vida, ¡mis pollitos! Que siempre sean libres y felices. Gracias por las sonrisas, los abrazos apretados, por enseñarme a jugar y por mostrarme todos los días lo que es importante. ¡Los amo infinito!".