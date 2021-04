Diego Leuco: “Me encantaría meterme en las apps para buscar pareja, pero es imposible”

Este mediodía, Diego Leuco fue uno de los invitados a Lo de Mariana, el nuevo magazine de eltrece. Mientras hablaban de la actualidad y de las futuras medidas restrictivas que se analizan para prevenir el avance de los contagios de Covid-19, salió el tema de cómo la pandemia está afectando la intimidad de las personas y el periodista hizo una confesión inesperada.

Tras asegurar que está solo, Leuco se lamentó de lo difícil que resulta conocer a alguien en este contexto y opinó sobre las apps de citas. “Es realmente imposible conocer a alguien. Se restringe muchísimo. Me encantaría meterme en las apps de pareja, pero no se puede. Te metés y al otro día sos noticia, me daría mucho pudor”, comentó, entre risas.

Si bien aseguró que no usa este tipo de aplicaciones, contó algunos detalles que hacen más fácil la búsqueda de pareja. “Me parece que está buenísima la aplicación. Tengo un amigo que es un especialista en el tema. En una de las más famosas, si vos pagás dos dólares solo te ofrece los que ya te dijeron que sí”, explicó mientras el resto de la mesa se sorprendía por sus conocimientos.

Sin embargo, su revelación más inesperada ocurrió al confesar que recibe muchos mensajes en sus redes sociales, sobre todo de hombres. “Los hombres son más lanzados en las redes, ves en los mensajes directos y son muy explícitos con lo que harían con vos”, señaló al tiempo que aclaró que nunca salió con nadie que haya conocido por Instagram, ya que le da “miedo”.

“En este momento hay que tener cuidado, no solo por el Covid. Trato de salir con gente que conozco de otro lugar, que tengo alguna referencia, amigos de amigos, tener cierto conocimiento. Me da vértigo eso de no conocer”, agregó y enseguida bromeó: “Aparte en esta época es muy difícil. Imaginate que estás con alguien una o dos veces y salta un positivo, tenés que blanquear el contacto estrecho; es muy botón”.

LA NACION