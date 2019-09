Diego Maradona: de Santiago Lara al probable séptimo hijo del Diez

Matías Morla, abogado de Diego Maradona Fuente: Archivo

12 de septiembre de 2019 • 15:32

Días atrás se conoció la historia de Santiago Lara, el supuesto sexto hijo de Diego Maradona. Por ese motivo, el abogado de Diego, Matías Morla, se reunió con los letrados de Lara y rápidamente lograron llegar a un acuerdo.

En diálogo con Intrusos, el ciclo de América que conduce Jorge Rial, Morla comentó: "No hay una pretensión económica. Todo lo que se habló fue desde el punto de vista sentimental. Diego se va a hacer el estudio de ADN de forma privada y la relación con Santiago va a quedar como padre e hijo o como amigos, porque es gente muy amable, muy amena. Diego se hace responsable de lo que hizo en el pasado. Hoy está rodeado del cariño de los hijos que reconoció después. Diego está al tanto de todo".

El abogado del flamante director técnico de Gimnasia de La Plata insistió en que Santiago Lara no busca un beneficio económico. "Diego quedó impresionado con la historia de Santiago y está interesado en su estado emocional. No va a hacer falta una acción judicial. El chico tiene derecho a conocer su identidad para que corte esa angustia, pobrecito. Diego está en una etapa de su vida muy abierta a la conciliación. No quiere guerra".

Santiago Lara, entrevistado días atrás por Jorge Rial 04:39

Video

Con respecto al momento actual de Maradona, Morla comentó: "Quiere estar en la Argentina, feliz. Cometió errores como todos, pero es excelente persona. Y si tiene un hijo más, tendrá un hijo más. Si va a estar rodeado de gente que lo quiera, mejor. Se lo criticó mucho por no reconocer a sus hijos y quizá se lo merecía en ese momento. Pero hoy es diferente y está a disposición. Lo estuvo apenas conoció esta historia. Y adelanto que puede haber otro hijo más de Diego en la Argentina, un séptimo. Diego reconoce todo lo que hizo en el pasado".

Sin embargo, según el abogado hoy hay un Diego diferente. "En Gimnasia encontró una familia. Está viviendo en tres lugares distintos: Bella Vista, Nordelta y Estancia Chica y se va moviendo según necesita. Esta nómade".

¿Si vive con Rocío Oliva? Morla se hizo el distraído: "No escucho esa pregunta- ironizó-. Rocío está trabajando con Diego en Gimnasia".

Y aseguró que Diego quisiera un acercamiento con todos sus hijos. "Diego muere por sus hijas (Dalma y Giannina) y quisiera poder juntar a todos sus hijos. Ojalá hubiera un acercamiento con Claudia, pero para que eso suceda tendría que haber una devolución. Y no la hay. Ahora se viene el juicio y tanto Diego como yo vamos a declarar. Es otro Maradona, conmovido".