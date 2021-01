El periodista Diego Poggi confesó que se arrepiente de haber hecho pública la respuesta de su padre, cuando le contó que está en pareja con un hombre Crédito: Instagram: @poggi

Diego Poggi confesó que se arrepiente de haber hecho pública la dura respuesta que recibió de su padre cuando le contó que está de novio con un hombre y que se irán de vacaciones juntos. El periodista de TN contó que mostró el chat en medio de la tristeza y el desborde que sintió, pero que no quiere que insulten o dañen a su padre: "Mi viejo es un buen tipo y lo amo".

"Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él", expresó ayer el joven periodista en Twitter. "Qué tipo agradable", ironizó luego, junto a la captura de pantalla de la contestación de su padre: "Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidáte de que tenés papá".

Tras el revuelo que se generó en las redes sociales con historias similares y mensajes de apoyo de varios famosos, Poggi quiso poner paños fríos a la situación y compartió su descargo en Instagram. "Para los que me preguntaron: la respuesta de mi papá me sorprendió y la compartí en el medio de esa tristeza, pero no fue mi deseo exponerlo", comienza su mensaje.

"Espero que el tiempo nos permita reencontrarnos porque lo amo y sé que él a mí también. De ahora en más, ese proceso va a seguir en privado", expresó. Y cerró: "Agradezco los mensajes que me hicieron llegar; quiero también pedir perdón a las personas que ofendí en el medio de este desborde".

Unas horas antes también habló con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (eltrece) y aclaró que intentará recomponer el vínculo: "Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado, lo intenté hablar mil veces pero él no lo quiso ver nunca".

"Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó", expresó Poggi. El conductor del ciclo, por su parte, agregó: "Sé que Diego quiere mucho a su papá porque es amigo mío, pero me parece mal el desprecio, porque en el mensaje busca apoyo y cariño para ayudar a otros pibes que no se animan".