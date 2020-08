Diego Ramos: "A Pampita la quieren dejar como una villana"

Diego Ramos habló de Pampíta y del fin de su programa en Net TV Crédito: Instagram

Mucho se habló en los últimas días sobre el sorpresivo final de Tarde pero temprano, que conducía Diego Ramos en Net TV. Se rumoreó que Pampita Ardohaín había tenido algo que ver. Sin embargo, el actor lo desmiente: "El programa terminó porque el canal puso un noticiero, que no tenía. A Pampita la quieren dejar como una villana pero nada que ver. Lo hablé con ella y me dijo que no tiene nada que ver, que no corta ni pincha. Y le creo. No terminamos de mala manera ni mucho menos", explicó Diego Ramos.

Pícaro, Ramos contó además que lo habían llamado de Cantando por un sueño. "Para hacer un trío", metió bocado el conductor de Hay que ver (Canal 9), José María Listorti. "Nadie me llamó todavía para un trío, en ningún sentido (río). Estoy grande, a mi no me hagan cosas raras ahora", bromeó el actor.

Diego Ramos continúa con Sex una experiencia virtual que ahora, gracias al nuevo protocolo, podr{a volver al teatro. "Vamos a hacer una parte en el Gorritti Art Center, donde estuvimos hasta marzo. El distanciamiento nos arruinó un poco porque nos tocábamos mucho en la obra. Y ahora nos tocamos solos, porque como se dice 'el buey solo bien se lame'", explicó riendo. "En la obra hay sensualidad, erotismo desde el baile, la actuación, el canto y no solo tocándose. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, si me llamaran para hacer temporada de verano no sabría qué decir. Creo que esperaría porque no sabemos qué va a pasar. Hay que ir con pie de plomo. Pero está bueno que se presenten protocolos y opciones", concluyó.