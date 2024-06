Dónde estaba Jessica Biel cuando su marido, Justin Timberlake, fue detenido

Escuchar

En las últimas horas, el mundo entero quedó impactado luego de que Justin Timberlake fuese arrestado por conducir alcoholizado en Los Hamptons, Nueva York. En el momento del incidente, el cantante se encontraba solo, pero... ¿Qué estaba haciendo su esposa?

Mientras la estrella y sus abogados intentaban solucionar la situación legal para poder liberarlo, Jessica Biel se encontraba trabajando en su próximo proyecto audiovisual. La modelo, actriz y productora continuó con sus compromisos laborales y se dirigió al set de filmación de The Better Sister, la serie que se estrenará próximamente por Prime Video .

Biel Jessica fue fotografiada junto a Elizabeth Banks y Corey Stoll, sus compañeros de elenco, en un parque de la Gran Manzana. Mientras Banks lucía un look casual, de pollera de jean y camisa animal print, la esposa de Timberlake y Stoll se encontraban disfrazados de príncipes. Ella lucía con un corsé, un vestido marrón claro y sandalias y él un traje de caballero medieval.

Jessica Biel y Elizabeth Banks en el set de The Better Sister, en la ciudad de Nueva York TIDNY-253

The Better Sister es una adaptación de la novela homónima de 2019, escrita por Alafair Burke. La serie, producida por Prime Video, sigue la historia de Chloe, (Biel) , que se mueve por el mundo con su apuesto marido abogado, Adam (Stoll) y su hijo adolescente, Ethan, mientras su hermana Nicky (Banks), de quien se encuentra distanciada, se preocupa por llegar a fin de mes mientras lucha para mantenerse libre de drogas. Cuando Adam es brutalmente asesinado, la familia entera sufre una sacudida y salen a la luz secretos guardado desde hacía mucho tiempo.

“Más allá de ser un atractivo thriller lleno de giros y sorpresas, The Better Sister es una apasionante historia sobre las internas familiares y el perdón”, declaró Vernon Sanders, responsable de televisión de Amazon MGM Studios, ante la prensa. “El brillante dúo formado por Jessica Biel y Elizabeth Banks dará vida a estos personajes de la forma más auténtica. La serie está en las mejores manos para dar vida a la idea original de Alafair Burke para nuestros clientes globales de Prime Video”, añadió.

Mientras su esposo se enfrentaba a la Justicia, Biel trabajaba en Nueva York TIDNY-253

El arresto de Justin Timberlake

Esta mañana, la prensa se despertó con la noticia de que Timberlake había sido arrestado en la zona de Los Hamptons, en Nueva York, por conducir en estado de ebriedad. Luego de estar durante algunas horas bajo custodia policial, finalmente fue liberado el martes por la tarde.

Según publicó el sitio de la revista People, el cantante, de 43 años, fue detenido por el Departamento de Policía de Sag Harbor, en Long Island y será procesado por el hecho. La estrella fue sorprendida por la policía mientras manejaba rumbo a la casa de un amigo luego de una cena en el American Hotel. En el incidente “nadie resultó herido”, confirmó una fuente al medio estadounidense.

Según la revista People, Timberlake fue acusado de un cargo de manejo bajo los efectos de sustancias y dos citaciones - una por saltearse una señal de stop y otra por no mantenerse en el carril que le correspondía. Una persona que estaba presente al momento de la audiencia en el tribunal de Sag Harbor, reveló que el cantante estaba acompañado por el abogado Ed Burke Jr. y otras dos personas y que fue esposado “con las manos por delante” y llevaba “una camisa negra, jeans claros y Air Force 1s blancas y celestes”.

El artista se encuentra en plena gira promocional por los Estados Unidos de su último álbum, Everything I Thought It Was. La próxima gira de conciertos, Forget Tomorrow, está programada para arrancar en el United Center de Chicago este fin de semana, el 21 y 22 de junio, antes de desembarcar en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, el 25 y 26 de este mes. Luego del 9 de julio, Timberlake llevará el espectáculo fuera de su país natal para una larga gira europea.

