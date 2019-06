¡Dos gotas de agua! Las hijas de la China Suárez, igualitas a sus papás

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2019 • 19:15

Cada vez que llega un nuevo niño al mundo, toda la familia espera ansiosa a ver a cuál de los progenitores se parece. Con los hijos de celebridades, no solo son los abuelos y tíos los que buscan un parecido, sino que se suman todos aquellos que siguen a las estrellas.

Una foto que publicó este fin de semana la China Suárez desató una guerra de opiniones. En la imagen se puede ver a Rufina, su hija mayor de casi seis años, fruto de la relación que mantuvo con Nicolás Cabré , y a Magnolia, la beba de un año que tuvo junto a Benjamín Vicuña .

"No puedo con tanto amor. No puedo", escribió la actriz al compartir con aquellos que la siguen una postal poco habitual, en donde se ve a las dos niñas. Desde el minuto uno, la gente no tardó en comenzar a debatir si las nenas se parecían a sus respectivos padres, o a la mamá. Y aunque algunos aseguran que ven a la China en sus hijas, la mayoría afirma que son idénticas a Cabré y Vicuña.

En sus casi seis años de vida, son pocas las fotos que la China ha publicado de su hija mayor, Rufina, por eso cada vez que lo hace llama mucho la atención. Al haber tenido una hija con Cabré, quién es reconocido por resguardar su privacidad, la actriz tuvo que contenerse de mostrar a la pequeña hasta hace unos meses.

Con el tiempo y la llegada de Magnolia, cuyo padre suele compartir postales de sus hijos con regularidad, la actriz comenzó poco a poco a compartir imágenes de sus retoños con el mundo.