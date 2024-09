Drew Barrymore alertó sobre el uso de celular en los niños y contó la experiencia de su hija: “Me voy a convertir en la madre que necesité”

Escuchar

Drew Barrymore no teme hablar de su pasado. La popular actriz y conductora vivió una juventud atravesada por los excesos, y a pocos meses de cumplir los cincuenta años, ella mira hacia atrás en búsqueda de ser la madre que sus hijas necesitan. A través de un extenso posteo en Instagram, Drew se refirió a su infancia de un modo muy doloroso, y expresó: “Cuando era pequeña, deseé tantas veces que alguien me dijera que no. Tuve mucho acceso y mucho exceso, y eventualmente el “no” se convirtió en un desafío. No lo aceptaba porque tuve una autonomía tan grande a una edad tan temprana, que simplemente no podía aceptar ningún tipo de autoridad”.

En otro tramo de su posteo, la actriz confesó que desde muy pequeña estuvo expuesta a “escenarios de gran hedonismo”, y detalló: “Incluso en mi casa hubo fiestas en las que había situaciones que me causaban una gran vergüenza. Como niños, se suponía que no debíamos ver esas imágenes. Y de adulta me convertí en una gran exhibicionista debido a estos entornos en los que me encontré. Pero cuando hice una fotos para Playboy durante mis veinticortos, pensé en que se trataba de un material que difícilmente fuera a perdurar, porque se trataba de papel. Jamás me imaginé que iba a existir algo como internet”.

Drew Barrymore instagram.com/drewbarrymore

Más adelante, Barrymore puso el acento en su rol familiar, y en los aspectos que la preocupan. Y en ese sentido, ella apuntó: “Ahora que soy madre, no puedo creer que esté en un mundo que tiene un correlato con mis propios errores, en el que muchos de mis compañeros también cayeron, demasiado pronto. Los chicos se supone que no deben estar expuestos a ciertas cosas. Los chicos se supone que deben ser protegidos. Los chicos se supone que deben escuchar un no”.

La protagonista de Los ángeles de Charlie, aseguró que le gustaría crear algún tipo de organización que regule el tipo de contenido que los niños pueden ver y crear en redes, y subrayó: “Debemos proteger a nuestros niños se verse envueltos en escenarios en los que no siempre pueden controlar la retórica de una situación que puede grabarse y subirse a una nube, solo para que el día de mañana eso mismo los mortifique”.

Drew Barrymore junto a una de sus hijas drewbarrymore

Por último, Drew contó que a pesar de no querer comprarle un teléfono celular a su hija de once años, finalmente cedió a ese pedido porque todas sus amigas tenían uno. Luego de esperar tres meses, ella revisó qué tipo de uso le daba su hija al teléfono, y sobre eso explicó: “La vida dependía de ese dispositivo. La felicidad estaba metida ahí. La fuente de su existencia provenía de esa cajita digital. Sus estados de animó también”. Por ese motivo, Barrymore decidió hablar con su hija, para explicarle que las redes sociales no siempre son el mejor lugar a una edad determinada.

En el último tramo de su posteo, ella aconsejó a padres y madres que no cedan a la presión de sus hijos pequeños por tener un celular. “Podemos vivir con la frustración de nuestros hijos si lo mejor es esperar”, destacó la actriz, y concluyó: “Me voy a convertir en la madre que necesité, en esa adulta que necesité”.

Una anécdota de su infancia

Drew Barrymore Instagram @drewbarrymore

Hace pocos meses, Barrymore sorprendió a su público cuando compartió una historia de su infancia, que da cuenta de la vida nocturna que llevaba, cuando era menos que una preadolescente. En el marco de una charla sobre trabajos extraños antes de poner un pie en Hollywood, el actor Bobby Cannavale contó que durante un tiempo fue el encargado de la puerta de un conocido club nocturno de Nueva York, llamado The Limelight. Pero en ese momento, la actriz contó un episodio de su niñez relacionado con ese bar.

Cuando nombraron The Limelight, Drew exclamó: “Yo fui a ese bar, ahí festejé mi cumpleaños número diez. En ese punto de mi vida, yo llevaba unos tres años yendo a clubes nocturnos. Fui a Studio 54, al Limelight, a Nell´s. En serio, vos nombrá el que quieras, que yo estuve ahí”.

LA NACION

Temas Drew Barrymore