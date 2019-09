Durísimo cruce entre Sol Pérez y Amalia Granata por Luciana Salazar

Sol Pérez salió en defensa de Luciana Salazar en Involucrados, el programa de América Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2019 • 15:39

Esta semana, la pelea entre Amalia Granata y Luciana Salazar estalló en todos los medios. Todo comenzó en Showmatch cuando Luli opinó sobre su elección como diputada por la provincia de Santa Fe y la periodista le respondió y la tildó de "operadora política". Pero, luego de cruzarse en varios programas de TV, una nueva voz se sumó a la polémica: Sol Pérez salió a defender públicamente a la "pitonisa" y se cruzó en vivo con Granata.

El cruce fue este mediodía en Involucrados cuando la producción del ciclo de América se comunicó telefónicamente con la futura diputada para hablar de lo sucedido ayer a la noche en Intratables. Amalia empezó a explicar los motivos por los cuales trató a Salazar de "operadora política" y volvió a preguntarse desde qué lugar ella escribe esos tuits: "Yo miré su perfil en su cuenta de Twitter y dice que es cantante, modelo y actriz, por eso me pregunto desde qué lugar ella da esa información o dice cosas graves que van en contra de la Constitución Nacional", chicaneó Granata.

Fue esta frase la que molestó a Sol Pérez, quién rápidamente interrumpió a Mariano Iúdica y saltó en defensa de Salazar: "A muchos periodistas que tienen programas políticos no se les pregunta si están operando o no. No se les cuestiona la información que dan, no se les pone en jaque si son periodistas recibidos o no. Por qué a los hombres no y a Luciana si? ¿Por ser mujer?", disparó la rubia indignada.

Granata volvió a tildar de "operadora política" a Salazar y Sol Pérez salió en defensa de la actriz y modelo Crédito: Captura de TV

Y sin dejar contestar a la panelista de Pamela a la tarde, la exchica del clima arremetió: "Hay gente que también dice cosas gravísimas que todos respetan. El problema es que sea voluptuosa, ¿qué no puede pensar, por eso? ¿Tiene que tener el título? ¿Tiene menos importancia si opina desde el lugar de modelo, cantante y actriz?".

Enseguida, Granata respondió que no tiene que ver con una cuestión de género: "No es que tenga menos importancia, al contrario. Como ella es una influencer, porque tiene muchísimos seguidores en sus redes sociales, lo que dice lo tiene que hacer con prudencia. Me pareció que hablar de un posible adelanto de traspaso de mando en un momento en que socialmente estamos todos muy sensibles y que encima lo diga riéndose con Tinelli como si fuera una gracia, es no respetar la Constitución", opinó reafirmando su postura.

Sin ánimos de finalizar la discusión, Sol redobló la apuesta: "¿A vos no te dolió cuando estudiaste periodismo y te recibiste o cuando te quisiste presentar como diputada que te sigan tirando con cómo surgió tu carrera, si sos mediática o no, si mostrás la tanga o no la mostrás? ¿No te dolió? Porque todo el mundo decía: '¿cómo va a decir esto si se acostó con.? Yo, en cambio, escucho lo que decís y te analizo por eso", señaló increpando a la periodista.

Amalia Granata tuvo un tenso cruce al aire con Sol Pérez Crédito: Instagram

Tras asegurar que siempre hizo oídos sordos a lo que dijeran de ella, Amalia expresó: "Hay 300.000 personas que me eligieron para que yo ocupe una banca en la Legislatura, así que no me puedo poner a ver qué dicen o no de mí. Estoy un poco más elevada que esa mediocridad". Y antes de que terminara la frase, Pérez la interrumpió indignada, casi a los gritos: "No, no, no. Ninguno está más elevado que otro por haber estudiado algo, perdón pero estoy en desacuerdo. Vos podés tener un título y ser un reverendo bolu", reflexionó furiosa.

"Hay gente que escribe y habla por las redes sociales sin fundamentos y me tiene sin cuidado, a eso me refiero con mediocridad pero si no me dejan hablar. Me llaman por teléfono y no me dejan hablar, es muy complicado así. Esto pasa cuando se quieren lucir los que entrevistan más que el entrevistado", chicaneó Granata, intentando explicar qué había querido decir. Y tras darle algunos tips sobre periodismo, agregó: "Vos no sos periodista pero ocupas un lugar en un panel, por lo menos leé cómo se hace una entrevista".

Lejos de que todo se calmara y, sin intervención por parte del resto de los presentes, el clima se caldeaba cada vez más. "Yo ya sé cómo se hace una entrevista, pero no me estás dejando preguntar. No ves que siempre hacés lo mismo. Tenés que menospreciar el laburo del otro porque no sabés respetar lo que decimos o no sabés oponerte. Ahí está Amalia Granata, lo lamento mucho pero esto es lo que vos sos", lanzó enfurecida la panelista de Involucrados. Y casi sin dejarla responder, la increpó una vez más: "No necesito lucirme preguntándote a vos, si vos crees eso es tu problema. Si yo tengo el trabajo, por qué te crees que lo conseguí, ¿vos que pensás? ¿Por qué la producción cree que soy capaz o porque muestro el culo? (.) Vamos a hablar de tu carta de presentación también".

Una vez más Amalia Granata le contestó a Sol Pérez y lo hizo apelando a un tono irónico: "No me hables así a los gritos porque yo estoy acá y te escucho, no hace falta que me grites. Estaba hablando con Mariano y empezaste a los gritos desde atrás. Es muy complicado hablar así", concluyó.