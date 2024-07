Echaron a una locutora de Radio 10 que había denunciado a Pablo Duggan por maltrato laboral: “Me cansé de tanto hostigamiento”

Escuchar

En 2023, la locutora Ana Maccaroni denunció que recibió maltrato y hostigamiento por parte del conductor de Radio 10 Pablo Duggan. En las últimas horas, y tras 17 años de relación laboral, la emisora tomó la determinación de desvincularla, en una decisión que ella considera que está directamente relacionada con el hecho de alzar la voz en contra de una de sus figuras .

En diálogo con LA NACIÓN, Maccaroni detalló los supuestos episodios de hostigamiento y acoso laboral que vivió por parte del periodista y relató cómo la impactó haber trabajado con él.

“El coordinador de la radio me llamó para decirme que no me presente hoy porque la empresa determinó hacerme a un lado. Yo pregunté cuál era el motivo y me dijeron que no sabían, pero que no me presente porque me iba a encontrar en la puerta con un comunicado para que no pudiese entrar”, le explicó Maccaroni a este medio.

LA NACIÓN se comunicó con Duggan que, por su parte, aseguró que la desvinculación de Maccaroni no está relacionada con las acusaciones que ella había realizado el año pasado. “Es obvio que no tiene que ver conmigo. Es una decisión de la empresa. Nunca se me ocurriría pedir el despido de nadie ”, señaló el conductor.

“Caía enojado y se la agarraba conmigo. No me dejaba ni decir el pronóstico. Me cerraba el micrófono. Me maltrató a más no poder", asegura Maccaroni sobre Duggan

“Se la agarraba conmigo”

Según el relato de Maccaroni, a partir de diciembre de 2022 el trato que recibía por parte de Duggan cambió. “Caía enojado y se la agarraba conmigo. No me dejaba ni decir el pronóstico. Me cerraba el micrófono. Me maltrató a más no poder. Le decía que no me podía tratar así porque yo me iba llorando a mi casa. Un día mi hijo me estaba esperando para ver a Boca y yo me encerré en la habitación a llorar. Ahí fue cuando me cansé de tanto hostigamiento y tuiteé sobre lo que me pasaba . Por supuesto, al otro día tenía a todos encima: recursos humanos y el coordinador de la radio”, reveló.

“A partir de ahí me pidieron que eliminara los tuits. Como no lo hice, el castigo fue mandarme a trabajar a la madrugada. Algo muy complicado para mí, que soy madre soltera”, apuntó quien fue por 7 años productora de Sobredosis de TV. “ Caí en depresión. Me estaba hundiendo. Todo el mundo sabe que es maltratador y todos le tienen miedo, pero está protegido”, agregó.

El pedido de disculpas de Pablo Duggan

En mayo de 2023, Duggan se disculpó con la locutora al aire en De Vuelta, el programa que encabeza en Radio 10. “El fragor del aire hace que uno cometa errores o tenga reacciones que nunca podés medir lo mal que le puede caer al otro (...). Nunca es lindo que alguien se vaya mal de un trabajo, eso no puede pasar, no tiene que pasar. Tengo la obligación de decirle a Anita que, si hice algo que a ella la hizo sentir mal, le pido disculpas ”.

Sin embargo, Maccaroni salió al cruce otra vez y expuso que las disculpas que brindó el conductor “no fueron ciertas”, ya que aquella fue la última vez que trabajaron en el mismo programa y que luego fue trasladada a otro horario laboral para evitar que continuara en el mismo equipo que Duggan.

Tal como ocurrió el año pasado, Maccaroni se expresó este mes a través de su perfil personal de X (ex Twitter): “Me hizo sentir tan culpable que caí en depresión porque la manipulación existe y el maltrato también . Duggan hizo un pedido de disculpas ese 4 de mayo de 2023 y nadie más me pregunto cómo seguía y yo caí internada una madrugada en el Finochietto”.

La locutora especificó que los supuestos episodios de maltrato que vivió mientras trabajó junto a Duggan influyeron en su salud física y mental, al punto que la situación derivó en una licencia psiquiátrica que comenzó a regir en marzo de este año.

Se cumplió un año, un mes y tres días de mi exposición de mobbing laboral ! Todo sigue igual! @pabloduggan no cumplió con sus promesas. Es más me ví afectada en mi salud y sigo con tratamiento! El me decía que le había cagado la carrera su matrimonio, sus hijos — Anita (@anitamaccaroni) July 6, 2024

En esta misma línea, Maccaroni deslizó que lo que ella atravesó no es un hecho aislado y que hay otros compañeros que se encontrarían en una situación similar “No soy la única. Hay alguien dentro de la producción que también está pasando por un mal momento ”, reveló.

El colectivo Periodistas Argentinas publicó este miércoles en sus redes sociales un mensaje de apoyo a la locutora: “Repudiamos la decisión de Radio 10 de echar a nuestra compañera Anita Maccaroni después de su denuncia contra Pablo Duggan. Exigimos la inmediata reincorporación de una trabajadora con 17 años de profesión intachable”.

