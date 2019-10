La confusa pelea de Alfredo Casero con el dueño de un bar

El comediante discutió con el dueño de un bodegón de Palermo Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

8 de octubre de 2019 • 16:04

Más apasionado que nunca, Alfredo Casero vivió un momento violento ayer, cuando estaba en el Bar El Timón, en Palermo y frente a Canal 9. Luego de pasar un buen rato con su amigo y abogado, el actor pagó su consumición y, cuando se retiraba del lugar tuvo un fuerte cruce de palabras con Jesús, el dueño del bar. "Andá a tocar el bombo a favor de Macri a otra parte", lo increpó el hombre de 80 años. "Me estás amenazando, viejo b.. Maleducado. Tengo un millón y medio de seguidores en Twitter y te los voy a traer". En ese momento, algunos clientes apoyaron a Casero, que se envalentonó. "Son tus clientes. Parece que no tenés clientes peronistas. Cometés un error. Es una barbaridad. Estamos así por tu generación de m. Tengo 60 años y vos tenes 80, los dos somos viejos. ¿Me amenazás con matarme? Acá está mi abogado", dijo antes de retirarse del lugar, al tiempo que el dueño le gritaba: "chorro". Y Casero le replicaba: "yo chorro no soy y te pagué lo que quisiste. Me da pena por el mozo que es buena gente".

El cruce de palabras siguió apenas un poco más hasta que Casero se fue, definitivamente, aplaudido por la gente. En Confrontados, el programa de Canal 9 que conduce Rodrigo Lussich y Carla Conte, contaron lo sucedido con lujo de detalles aunque no supieron cuál fue el detonante de esa situación.

"Está bien, el bar se reserva el derecho de admisión y permanencia. Es un código de ética", dijo Lussich. "Y Casero despierta amor y odio. Está bien, se jugó por una causa política y va a fondo", cerró.

Hace tiempo que Casero tiene continuas peleas con personas que no opinan como él. Lejos de callarse o intentar no confrontar, él discute todo. Tanto, que sus hijos le pidieron que cerrara sus redes sociales. No sólo para frenar esas peleas sino también por su propia salud. Después de todo, el actor no volvió a ser el de antes de la operación de by pass gástrico, que tuvo varias complicaciones posteriores. Pero fiel a su estilo, parece que Alfredo Casero está muy lejos de callarse.