En La noche de Mirtha, el ciclo nocturno de los sábados de eltrece conducido por Mirtha Legrand que sufrió un cambio de horario a pedido de la conductora, "La Chiqui" tuvo como una de las invitadas a la "mesaza" a Karina Jelinek.

Si bien a la modelo se la veía radiante con un look total black con transparencias e imponentes accesorios, lo cierto es que una pregunta incisiva de Legrand reveló que, por el contrario, Karina se encontraba con un fuerte dolor producto de un accidente doméstico por el que casi no acude al programa.

En una situación de juego con su perro, la modelo se golpeó y se le hizo un gran moretón en la boca, que la obligó a buscar alternativas para disimularlo. "No podía venir hoy porque tenía un moretón acá, por eso me pinté los labios tan oscuros", mostró la panelista de La jaula de la moda, quien decidió pintar su boca con un tono morado.

"Jugando con mi perrita, sin querer me hizo un moretón acá. Me quedó todo negro", contó, añadiendo que le avisó a la producción que no iba a poder asistir. De todas formas, el equipo de Mirtha trabajó mucho para que Jelinek esté como invitada, e insistieron hasta lograrlo. "Tenés una producción increíble", destacó Karina, entre risas, en alusión a dicha insistencia.

Su presente romántico. Recordemos que hace unas semanas la modelo estuvo en el centro de la escena por la cancelación repentina de su casamiento con un hombre al que nunca decidió nombrar. Si bien estaba muy entusiasmada con pasar por el altar nuevamente, Jelinek suspendió la boda de un momento a otro. "Un muchacho al que había conocido me sorprendió totalmente y me propuso matrimonio. Fue tan convincente y tan especial que me hizo dudar, por eso demoré mi respuesta", contó en una entrevista con revista Paparazzi.

"No me casé. Al final no acepté. No me convenció y esta vez no quiero equivocarme. Sigo soltera", agregó, remarcando que en esta segunda vuelta quiere analizar mejor las cosas para no arrepentirse. En agosto, Karina anunciaba el casamiento que no fue desde su cuenta de Instagram: "En mi despedida de soltera, ahora sí lo puedo contar. Grecia con amigas", escribió en una playa de Mikonos, pero sin mostrar a su entonces prometido.

Antes de esta boda trunca, Karina había estado en pareja con el funcionario de Cambiemos, Alberto Czernikowski, con quien empezó un vínculo a comienzos de 2017 cuando trascendieron fotos de ambos disfrutando de las playas de Punta del Este. Si bien todo parecía ir sobre ruedas, el noviazgo concluyó y los motivos fueron preservados.

Al ser consultada por entonces de si se trataba de un impasse, Karina se mostró categórica. "Ningún tiempo [nos tomamos], nos separamos", anunciaba sin rodeos.