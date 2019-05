El ácido palito de Mirtha Legrand a Lía Salgado

Mientras debatían opiniones encontradas, la conductora le hizo un comentario sobre su apariencia

Una de las invitadas de la noche en el programa de Mirtha Legrand fue Lía Salgado, quién volvió a aparecer en televisión para hablar sobre política y actualidad. Sentada en la mesa del popular programa, y después de discernir con la conductora sobre algunos temas, esta no pudo evitar hacerle un ácido comentario sobre sus labios.

Hablando sobre la economía del país, la diva comentó que tenía esperanza en el campo, quién según ella va a salvar a la Argentina. "Estoy segura", dijo Mirtha antes de preguntarle a Salgado que opinaba al respecto.

En ese momento, la presentadora de Hablemos con Lía estaba justo comiendo, por lo que aprovecho la situación para apretar bien la boca y señalarla con su dedo. "Te pesqué justo comiendo", comentó entre risas La Chiqui. "¡Mirá cómo quedás con los labios finitos! Distinta, te cambió la fisonomía", disparó sin tapujos.

"De paso, cañazo", acotó Mónica Ayos mientras todos los invitados se reían. "Ahora me los dejo finitos", expresó Salgado una vez que pudo hablar. "Voy a ir a ver a mi cirujano y pedirle que me opere los labios", agregó un tanto incómoda.

Antes de esto, las mujeres habían estado debatiendo sobre los actores que salen a hablar sobre economía, alegando que no llegan a fin de mes. "Se quejan mucho. Muchos dicen que no pueden comer delivery, me causan gracia esas quejas", comentó Lía, algo con lo que Mirtha no estuvo de acuerdo. "Pero yo les creo, hay que creerles, ¿por qué no?", preguntó la conductora. "No, yo creo que no corresponde quejarse cuando la queja es de ese tenor", explicó Salgado.