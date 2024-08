El actor de Baywatch Jeremy Jackson reapareció en público, luego de cumplir una condena por apuñalar a una mujer

Escuchar

A 35 años del estreno de Baywatch, parte del elenco de la exitosa serie de televisión de los 90 se reunió para el estreno del documental After Baywatch: Moment in the Sun. Además de algunos recordados miembros del elenco, dijeron presente algunos personajes que desaparecieron de la escena pública tras el suceso que desencadenó la ficción playera.

Por la alfombra roja del evento, que se realizó en The Bungalow de Santa Mónica, desfilaron Traci Bingham, Brande Roderick, David Chokachi, Nicole Eggert, Erika Eleniak y Carmen Electra, entre otros. Pero, sin dudas, uno de los que más sorprendió con su presencia fue Jeremy Jackson, quien había desaparecido del ojo público luego de un escándalo policial que lo llevó a prisión.

Jeremy Jackson, en la premiere de After Baywatch: Moment in the Sun Richard Shotwell - Invision

En 2015, el actor fue acusado de apuñalar a una mujer en Los Angeles. Debido a esto, tuvo que cumplir una condena tras las rejas hasta el 2017, año en que llegó a un acuerdo con la fiscalía, para tener libertad condicional durante cinco años más .

Jackson fue elegido a los 10 años para interpretar a Hobie, el hijo de Mitch Buchannon, personificado por el actor David Hasselhoff. Trabajó en la ficción durante toda su adolescencia, hasta que cumplió 19 años.

Michael Berk, Carmen Electra, Matthew Felker, Jeremy Jackson, Nancy Valen, Michael Bergin, Brandy Ledford, Michael Newman, Erika Eleniak, Alexandra Paul, Jaason Simmons, Nicole Eggert, Traci Bingham y David Chokachi dijeron presente en la proyección Richard Shotwell - Invision

Durante un episodio de 2006 de E!’s Child Star Confidential, el hombre habló de su adicción a las drogas y de como lo afectó la fama a tan corta edad. “Probablemente gané entre 2 y 3 millones de dólares con Baywatch”, reveló por aquel entonces. “ Tenía todos los medios para destruirme: tenía mucho dinero y mucha gente a mi alrededor que en realidad no eran mis amigos, pero yo creía que sí, y me metí de lleno en un espiral descendente de estilo de vida ”, añadió.

Luego de dejar la serie, el por entonces joven comenzó a producir metanfetaminas, lo que finalmente lo llevó a una condena de 90 días de cárcel y a múltiples estancias en centros de rehabilitación. Años más tarde, volvería tras las rejas luego de la condena por apuñalar a una mujer. Una vez que recuperó la libertad, cambió la actuación por el deporte y se convirtió en personal trainer, comenzando a llevar una vida saludable.

Loni Willison estuvo casada con el actor de Baywatch Jeremy Jackson entre 2012 y 2014

Estos no fueron los únicos escándalos de Jackson. Tras divorciarse de él, luego de estar casados entre 2012 y 2014, la modelo Loni Willison acusó al actor de haber intentado estrangularla, además de ejercer violencia física sobre ella, lo que le habría dejado en alguna oportunidad una costilla rota y múltiples heridas en el cuerpo. Dos años más tarde, la mujer fue desalojada de su departamento y terminó viviendo en la calle y fue vista recolectando basura por la ciudad de Los Ángeles, debido a una fuerte adicción a las metanfetaminas y el alcohol, así como algunos problemas de salud mental.

El éxito de Baywatch

Baywatch

No cabe dudas de que Baywatch fue una de las series más populares de los noventa. Mallas rojas, David Hasselhoff, estética chillona, Pamela Anderson y toda clase de escenas de acción en las costas de California, esa fue la fórmula ganadora. Emitida entre 1989 y 2001, esa ficción tuvo altos y bajos, pero se consolidó como un ícono de ese período.

Si bien en los Estados Unidos la serie no funcionó muy bien, en otros países del mundo se había convertido en furor. Eso envalentonó a los productores, que decidieron ver de qué modo Baywatch podía seguir al aire. La estrategia fue apostar por el mercado internacional, apoyándose en los números de televidentes europeos. A través de esa maniobra, la ficción tuvo una segunda temporada, que sí fue un verdadero éxito, aunque no tanto en Estados Unidos (eso llegó después). Con el tiempo, las aventuras de Mitch Buchannon y su equipo fueron un hit mundial, hasta el punto de que el libro Guinness de los récords la calificó como “la serie más vista del planeta”.

