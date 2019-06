Fuente: Archivo

Cuándo se hace televisión en vivo, hay un montón de situaciones que no se pueden prevenir, como los bloopers. Este sábado, Leticia Brédice tuvo un pequeño accidente durante su visita al programa de Mirtha Legrand, que quedó registrado ante las cámaras.

Mientras se preparaban para hacer un brindis, la actriz sin querer tiró una copa de vidrio que terminó rompiéndose. "Ay, no fui yo, no fui yo... fue un ente que entró en un momento", exclamó Brédice mientras ser reía de la situación.

"Mañana va a salir en todos lados. El pico de rating soy yo, porque ahora seguro me corto y empiezo a sangrar en vivo", continuó bromeando la ganadora del Martín Fierro 2019 a mejor actriz protagónica de unitario o miniserie.

Iliana Calabró, otra de las invitadas, le rogó que por favor no diga ese tipo de cosas. "No llames a la desgracia que viene sola", le pidió un poco en serio y un poco en broma. "No, tenés razón", le respondió Brédice.

"Leti", dijo Mirtha con voz seria. "Que mi amor", contestó ella. "Olvidalo, no pasó nada querida, no pasó nada", expresó la Chiqui intentando desviar la atención del incidente. "Te amo Mirtha", respondió Leticia antes de cambiar de tema.