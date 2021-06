El breve, pero picante cruce entre Ángel de Brito y Mariano Martínez

El de las redes sociales es un mundo en el que pueden ocurrir las alianzas o las peleas más inesperadas. Figuras de distintas áreas, que quizá no se conocen demasiado, pueden protagonizar cruces de todo tipo. Y eso fue lo que sucedió entre Ángel de Brito y Mariano Martínez, que protagonizaron un tenso cruce en redes.

Que lindo leer a la gente siendo amorosa y no agresiva. Angel quiso hacer un chiste con algo que no es gracioso. Enserio pasemos a otro tema. Gracias 🙏🏻🥰 https://t.co/3graU9yPJL — Mariano Martinez (@mariannmartinez) June 18, 2021

Todo comenzó cuando el conductor de Los ángeles de la mañana publicó una imagen del actor en la que escribió: “Atención # memes”. A Martínez el comentario no le hizo ninguna gracia, y respondió de manera contundente: “Qué lindo leer a la gente siendo amorosa y no agresiva. Ángel quiso hacer un chiste con algo que no es gracioso. En serio pasemos a otro tema. Gracias”.

Una fea Foto tenemos todos. Esa es la “gracia” de los memes. Perdón si te molesto , soy lindo pero bruto. 🌈 https://t.co/I9LRQ0Cgqq — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 18, 2021

Muy punzante en su respuesta, De Brito entonces decidió dar por concluido el ida y vuelta con un comentario en el que disparó con munición gruesa: “Una foto fea tenemos todos. Esa es la “gracia” de los memes. Perdón si te molesto, soy lindo pero bruto”.

Esas últimas palabras, “lindo pero bruto”, hacen una alusión a la canción de Lali Espósito, quien fue pareja de Martínez hace varios años (y del que al parecer, no tiene el mejor de los recuerdos).

LA NACION