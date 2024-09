El breve y desopilante encuentro de Marisa Brel con Sarah Jessica Parker en Nueva York: “¡Te amo mucho!”

Escuchar

Marisa Brel vivió un momento inolvidable estos días en su visita a Nueva York al cruzarse e intercambiar unas palabras con una de las estrellas más icónicas de Hollywood: Sarah Jessica Parker. La periodista no dudó en registrar el inesperado encuentro, que se volvió viral en las redes sociales en cuestión de horas.

La expanelista de Gran Hermano viajó a la Gran Manzana para encontrarse con su hija mayor, Paloma, quien se mudó a la ciudad de los rascacielos hace unos meses. Brel y la joven aprovechan los días para recorrer juntas las calles de Nueva York y disfrutar de sus encantos. En medio de estos paseos, la periodista pudo presenciar el set de filmación de And Just Like That, el spin-off de Sex and the City, y, lo que parecía ser un día como cualquier otro dentro del viaje, se transformó en una experiencia memorable. A través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram, la periodista fue documentando su emoción por la posibilidad de poder estar en el lugar donde se grababa la protagonista de una serie que marcó a toda una generación.

En uno de los primeros posteos, Brel comentó: “ En vivo te muestro la filmación del spin off de Sex and the City en NY. ¡Está por grabar Sarah Jessica Parker! ¡Qué emoción! ¡Imperdible! ¡Compartan! ”. La periodista estaba visiblemente conmovida por la oportunidad de estar tan cerca de una actriz que ha sido un ícono para millones de mujeres en todo el mundo y, a lo largo de las publicaciones, no solo compartió imágenes del rodaje sino también de su creciente expectación mientras esperaba ver a Parker en acción.

Finalmente, el ansiado momento llegó. En medio del set, la argentina vio a Sarah Jessica Parker y no pudo contenerse. Con el teléfono en la mano, comenzó a filmar a la actriz mientras se acercaba y, notablemente exaltada, le gritó: “ ¡Sarah, te amo! Soy de Argentina, ¡te amo mucho! ”. La respuesta de Parker, aunque breve, fue suficiente para alegrarle el día. La actriz, en su papel de Carrie Bradshaw y con una amplia sonrisa, se giró y le respondió con un cálido gesto: “Es un placer conocerte, gracias”. Acto seguido, la estrella volvió la vista a su teléfono y siguió concentrada en lo suyo.

Más tarde, Brel compartió su experiencia completa en Instagram. A través de un posteo, expresó: “ Y un día crucé unas palabras con la mujer que inspiró durante décadas a millones de mujeres del planeta sin importar edades, ni religiones, ni culturas, ni nacionalidades. Y lo seguirá haciendo de por vida. Todas amamos a @sarahjessicaparker ”.

En otra publicación, la comunicadora había reflexionado previamente sobre la influencia del personaje de Parker en la vida de tantas mujeres alrededor del mundo. “Me estoy por desmayar, estoy sentada en la silla de filmación de Sarah Jessica Parker. Esta amada actriz que ha inspirado a millones de mujeres desde su personaje Carrie Bradsaw en Sex and the City. Esta serie que no tiene edad ni fronteras. Que instaló temas en momentos donde era impensado ser mujeres tan independientes y empoderadas como ellas. Carrie, además, es el símbolo de la moda a nivel mundial hasta el día de hoy. Y creo que es porque su personaje debe ser muy parecido a su ser. Ella es transparente y conecta desde el corazón”, escribió. Cabe recordar que, desde su estreno en 1998, la exitosa serie y su protagonista se convirtieron en fenómenos globales por ofrecer una mirada renovada sobre las relaciones, el amor y la amistad entre mujeres, convirtiendo a Parker en un ícono de estilo.

Las aventuras de Marisa Brel por Nueva York no se remitieron solo a su emocionante encuentro con la intérprete. La periodista también tuvo la posibilidad de acercarse por unos minutos a uno de los galanes de And Just Like That. A través de otra publicación, manifestó: “Aidan Shaw, uno de los grandes amores de Carrie Bradshaw”, apuntó junto a una imagen suya abrazando al actor. A continuación, lanzó la pregunta a sus seguidores: “ ¿Sos team Aidan o Big? ¿Quién la hizo más feliz? Un día con Carrie y Aidan en NY. ¿Estoy soñando? ”.

Dentro del registro de viaje en las redes, la panelista también tuvo palabras para Paloma, su gran compañera de aventuras por estos días. “ Disfrutando a mi hija. Observando cómo se mueve en su ciudad favorita como local. Admirando su libertad y sintiendo cuán feliz está. Me encanta verla cumplir sus sueños. Aunque la extrañe. Mucho ”, confesó.

