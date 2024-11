El “chat de mamis” de Gwyneth Paltrow, en llamas por las fotos de la actriz con Timothée Chalamet

Desde hace varios años, Gwyneth Paltrow está más cómoda vendiendo los extraños productos del catálogo de su empresa de belleza y bienestar que ante las cámaras. Su última aparición en la pantalla grande fue como parte del elenco coral de Avengers: Endgame, de 2019, y desde ese momento se ocupó de rechazar proyectos. Sin embargo, por un pedido especial de su hermano, la llevó a participar de una nueva película.

Paltrow participó este jueves del programa The Tonight Show y le contó a Jimmy Fallon que fue Jake, de 49 años, quien la convenció de aceptar un papel en Marty Supreme porque admira al director Josh Safdie, conocido por codirigir junto con su hermano Benny Good Time: viviendo al límite, de 2017 y Diamantes en bruto, de 2019.

El beso que encendió el chat de mamis de Gwyneth Paltrow imdb.com

“En realidad fue mi hermano, porque no he hecho muchas películas últimamente. Estuve enfocada en mi negocio, pero surgió esta película. Mi hermano, que es cineasta, me dijo: ‘Este es un gran director y deberías reunirte con él’. Le hice caso, me reuní con él y fue muy amable. Y cuando mi hija Apple se enteró de que Timothée Chalamet formaba parte del elenco, eso selló el trato ”, reveló.

Pero no solo la hija de la actriz y el cantante de Coldplay, Chris Martin, se entusiasmó con la presencia del protagonista de Llámame por tu nombre y Dune. Durante el programa, Fallon le mostró a la actriz una serie de fotos que causaron conmoción en las redes: en ellas se ve a la actriz de Shakespeare apasionado y a Chamelet besándose apasionadamente en las calles de Nueva York. “Sí, eso no estuvo bien”, señaló la actriz, de 52 años, mientras el conductor daba a conocer las imágenes. “Estábamos intentando hacer esta escena y pensábamos que era un momento íntimo, pero luego aparecieron los paparazzi”, explicó Paltrow. Y, refiriéndose a la repercusión que alcanzó aquella secuencia tanto en los medios de los Estados Unidos como en las redes sociales, reveló: “Todos los mensajes de texto de mi grupo de madres decían: ‘¡Dios mío!’ Estaban en llamas”.

En agosto se informó por primera vez que Paltrow se uniría a Chalamet, de 28 años, en este film, que cuenta la historia de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong. Además de Chalamet y Paltrow, también forman parte del elenco Fran Drescher, Odessa A’Zion, Sandra Bernhard y Abel Ferrara.

El primero de noviembre, la actriz se refirió a la experiencia de trabajar junto a su joven y codiciado colega en The Drew Barrymore Show: ”Es un chico maravilloso”, lo definió en aquel momento. Y agregó: “Es muy educado y muy talentoso. Realmente, es un placer trabajar con él. La estoy pasando muy bien”.

Una de las escenas de la película que Paltrow protagoniza junto a Chalamet imdb.com

Semanas más tarde, la ex de Brad Pitt y Ben Affleck compartió en su cuenta personal de Instagram imágenes de la filmación en la ciudad de Nueva York y escribió: “Desde noches largas en el set y cenas inolvidables con amigos, hasta las escapadas de fin de semana más acogedoras, interiores dignos de desmayo y algunas sorpresas encantadoras en el medio... Disfrutando de cada minuto en Nueva York”.

LA NACION