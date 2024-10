El “colapso” de Juana Repetto ante la renuncia de su empleada doméstica: “Estoy agotada”

Escuchar

Juana Repetto utiliza de forma habitual las redes sociales para compartir las diferentes facetas de su vida cotidiana y los desafíos que enfrenta en su rol como mamá de dos hijos, Toribio y Belisario. En ocasiones, la actriz se muestra vulnerable, como en el día de ayer, después de contar que está atravesando un momento complicado debido a la renuncia de su empleada doméstica.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Reina Reech se refirió a lo difícil que está siendo para ella enfrentar la situación, especialmente en un momento de transición de su hijo menor al dejar los pañales. “Les juro que estoy agotada , me está pasando de todo”, comenzó diciendo en un video que rotuló: “cansada, frustrada, angustiada”.

Según detalló, la empleada renunció sin previo aviso. “Mi casa es un quilombo. Mi vida es un quilombo. Grace, que es la señora que trabajaba en casa, nos abandonó, nunca más volvió”, confesó entre risas y llanto, reflejando el cansancio que la acompaña en esta etapa.

Repetto también reveló que el proceso de enseñar a Belisario a dejar los pañales está siendo mucho más demandante de lo que esperaba. “Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de esfínteres le está moviendo algo, entonces está necesitando más apego, más teta, y yo cada vez estoy con menos resto y más cansada”, expresó, dejando claro que el agotamiento no es solo físico sino también mental y emocional.

La actriz no pudo evitar quebrarse al relatar lo difícil que está siendo para ella lidiar con la situación. “ Yo le pongo la mejor porque quiero acompañarlo de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él. Él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer y no me preocupa cuánto tarde a querer y decidir hacer caca en el baño. Me preocupa por mí porque no doy más. Estoy totalmente colapsada ”, admitió.

Estas palabras de Repetto en las redes fueron seguidas de una reflexión sobre su decisión de mostrarse de este modo ante sus seguidores. “Me largué a llorar hablándole a un teléfono”, reconoció, agregando con humor que tenía una sesión de terapia programada para más tarde. En una publicación posterior, admitió que el llanto que compartió le parecía “muchísimo”, pero reiteró su intención de mostrarse tal cual es en las redes: “Yo sigo eligiendo siempre mostrar mi vida tal cual. Dentro de lo que uno elige mostrar o no, siempre trato de ser lo más sincera y realista posible”, manifestó.

Este nivel de sinceridad es constante en las interacciones de la actriz con sus seguidores. En su cuenta de Instagram, no duda en compartir los momentos más o menos felices como madre, como hace unos días, cuando fue criticada por su elección de ropa para llevar a sus hijos al colegio. “Mi mamá me llega a ir a buscar así vestida y me hago la que no la conozco” o “Ay, combinación salió del grupo” fueron solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

En el video, Repetto mostraba la rutina matutina que sigue para llevar a sus hijos al colegio y se la puede ver cómo se prepara para un día agitado, eligiendo un outfit que consideró práctico y cómodo. “Get ready with me para ir al colegio a llevar al más grande y del colegio a casa y de casa a llevar al más pequeño al colegio al mediodía y del colegio a casa a trabajar un rato y de casa al colegio a buscarlos a la tarde y del colegio a llevarlos al cumple de una amiga de Beli”, escribió en el posteo. Lo divertido del clip es que decidió no seguir patrones de moda y se puso una remera a rayas azules y verdes, una pollera floreada larga, unas zapatillas blancas y unos lentes oscuros. “Payaso, Floricienta, ridícula y más por ese lado, te banco... Pero a mí no me da indigente el lookete. (...) No me cierro a nada. El final es para entendidas”, respondió irónica la actriz a las críticas.

