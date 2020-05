Jonatan Viale se mostró en contra de no flexibilizar la cuarentena y su comentario generó una fuerte polémica en las redes Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2020 • 20:49

En una conferencia de prensa conjunta con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrígez Larreta, el presidente Alberto Fernández informó su decisión de extender el aislamiento social hasta el 24 de mayo .

Horas antes del anuncio, Jonatan Viale dio a conocer cuál era su postura sobre mantener la cuarentena en el editorial de su programa, Viale 910 , emitido por La Red. Allí, el periodista se mostró en contra de mantener las condiciones de aislamiento apelando a que "todos tenemos un familiar o un conocido que está a punto de estallar". Su comentario, un día después, lo llevó al podio de las tendencias de Twitter y despertó una fuerte polémica.

"Nadie quiere ser el padre de la derrota de la cuarentena, tal como la conocemos. Nadie quiere ser la cara visible de un relajamiento excesivo. Eso es lo que está pasando. Nadie quiere ser el rostro del descontrol", comenzó expresando. Y siguió: "Nadie quiere ser el responsable político del aumento de la curva de contagios y de fallecimientos; ni el señor Presidente, ni el señor jefe de Gobierno porteño, ni el señor gobernador bonaerense".

Luego, apoyándose en audios de las distintas épocas, recordó que, en 1983, el padre de la derrota justicialista fue Herminio Iglesias, por la recordada quema de un cajón con los símbolos de la Unión Cívica Radical. De la misma manera, sindicó a Aníbal Fernández como "el mariscal de la derrota" de Daniel Scioli a manos de Mauricio Macri y a Marcos Peña como el responsable del fracaso del expresidente en las últimas elecciones.

"Ahora estamos lidiando con algo más complejo. No es una elección, no es una campaña, lo que está enfrente es una pandemia. En consecuencia, nadie quiere ser el padre de la derrota de la cuarentena. Ni Alberto, ni Horacio, ni Axel. El temor es la estampida. Es decir, que una mala medida, mal tomada, provoque una situación fuera de control", agregó, para luego agregar que "ni Larreta ni Kicillof quieren en sus territorios permitir las famosas salidas recreativas".

Tras señalar cuáles son las distintas necesidades de la Provincia y la Ciudad, Viale lanzó: "¿Por qué es el momento, ahora, de habilitar algo, aunque sea un gesto, recreativo, algunos comercios, algunas industrias? Primero, porque el hartazgo es generalizado. El estrés psicoafectivo que produce el encierro es total. Cualquiera tiene un amigo o un familiar que está a punto de explotar, psicológicamente. Segundo, porque la curva de contagios está relativamente controlada en relación a otros países. Tercero, porque hay miedo a situaciones sociales complicadas: despidos, suspenciones, que ya están ocurriendo. Recortes salariales y otras cosas más que prefiero no decir".

"Y cuarto, porque ya existe una 'cuarentena blue', la gente ya se está armando su propio sistema normativo. Ya hay muchísima más gente en la calle, armando su propio sistema de normas. Entonces, cuando las cosas suceden, mejor regularlas; no prohibir. Ya lo dijo muy bien [Gerardo] Morales, el gobernador de Jujuy. Él dijo: 'Hay que acompañar este proceso porque sino la gente nos pasa por encima", indicó.

"Uno en política puede perder autoridad, porque hace macanas, porque gestiona mal, porque comete errores, pero en el marco de esta pandemia es muy jodido perder autoridad, eh. No entender cómo funciona la cabeza de la gente hoy es suicida. Por eso, los políticos deben ir acompañando el humor social. No, ponerse a la defensiva y decir 'gente mala'. No. Hoy todas las encuestas resumen el humor social con las mismas palabras: agotamiento, desesperación, cansancio, angustia, miedo, incertidumbre, hastío, aburrimiento", finalizó.