El conmovedor gesto de Paul Rudd con un chico de 12 años al que sus compañeros se negaron a firmarle el anuario.

Paul Rudd dejó en claro que para realizar buenas acciones y cambiarle la vida a la gente no necesita ni un guion ni el traje de Ant-Man. El actor fue noticia en las últimas semanas luego de que trascendiera una historia de la vida real que lo tiene como protagonista y que involucra también a un chico de 12 años que venía de pasar por una triste situación.

Todo comenzó cuando Brody Ridder, el chico en cuestión, hizo lo que suelen hacer los estudiantes estadounidenses a esta altura del año: pedirles a sus compañeros de clase y a sus maestros que firmaran su anuario. Sin embargo, solo consiguió que otros dos chicos y dos docentes lo hicieran.

Cassandra Ridder, la madre de Brody, relató en su cuenta de Facebook lo que le había sucedido a su hijo, y la publicación se hizo viral en cuestión de horas. En su mensaje, la mujer explicaba: “¡Mi pobre hijo! No parece que esté mejorando; dos maestros y un total de dos estudiantes escribieron en su anuario. A pesar de que Brody les pidió a todos los niños que lo firmaran”.

La mujer, que vive en Westminster, Colorado, continuó relatando: “Así que Brody se encargó de escribirse a sí mismo. Mi corazón está destrozado. Enseñen bondad a sus hijos”. El mensaje que el chico se dedicó a sí mismo era tan triste como elocuente: “Espero que hagas más amigos: Brody Ridder”.

El mensaje que Brody Ridder se dedicó a sí mismo https://www.facebook.com/cassandra.ridder

Al día siguiente, los estudiantes más grandes de la escuela a la que asiste Brody hicieron fila para firmar su anuario. Y cuando los medios estadounidenses dieron cuenta de lo sucedido, Paul Rudd fue uno de los que se emocionó con la historia. Y como, además, se enteró que Ant-Man era su superhéroe favorito, sintió que tenía que hacer algo al respecto: sin dudarlo, contactó a la madre del niño y lo llamó, vía FaceTime .

“Estoy muy emocionado de poder hablar contigo y conocerte”, le dijo el actor a Brody. Cassandra Ridder compartió un extracto del encuentro virtual en su cuenta de Instagram, en la que se lo escucha decir a Rudd: “Escuché sobre vos y me dije: ‘¡Tengo que hablar con este chico!’”. Luego, para dejar en claro que sabía muy bien con quién estaba hablando, el protagonista de Ni idea, comenzó a nombrar uno a uno los intereses y pasiones del chico, como el ajedrez y los dinosaurios.

“Algo increíble sucedió hoy: ¡Brody pudo hablar con Paul Rudd! ¡Ant-Man! ¿Esta es la vida real? ¡Pellízquenme! ¡Brody estaba tan emocionado! Quería compartir un clip de su llamada. Agradezco a Paul Rudd y a su hermana Mandi por acercarse y hacer esto posible. ¡Realmente hiciste tan feliz a Brody! ¡Mi corazón está tan lleno en este momento!”, escribió la madre, junto al clip.

Con el correr de los días, Brody recibió cientos de cartas de otros chicos y grandes saludándolo. Una de ellas era del propio Rudd. “Querido Brody: Fue genial hablar con vos el otro día. Es importante recordar que incluso cuando la vida es dura, las cosas mejoran. Hay tantas personas que te aman y piensan que eres el chico más genial que existe. ¡Yo soy uno de ellos! No puedo esperar a ver todas las cosas increíbles que vas a lograr ”, le escribió. Y, además, le regaló un casco de Ant-Man firmado.

“Los padres deben enseñar a sus hijos la bondad. Tienen que abrir ese diálogo”, expresó Cassandra, días después, en una entrevista. Y agregó: “Y si ves que tu hijo es malo con otra persona, hablale sobre cómo podría hacerlo sentir. Hablale sobre la intención versus el impacto”.

Lali Espósito, contra el bullying

El tierno gesto de Lali Espósito con la nena que sufrió bullying en el colegio Facebook Mariela Paz

La semana pasada, en este rincón del mundo, Lali Espósito dio un paso más en su cruzada contra el bullying. La actriz y cantante argentina se presentó en Mendoza, en el marco de su gira Disciplina Tour y allí conoció a una fan muy especial.

En abril, se viralizó un video de Agustina, una niña de 6 años que, llorando, explicaba que no quería ir a la escuela porque era víctima de bullying. En ese momento, al conocer el caso y al enterarse de que era fanática de su música, Lali se comprometió a invitarla a uno de sus shows.

“ Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Quería mandarte este saludo y mandarte mucho amor. Me estuve enterando de que sos hermosa, que te gusta bailar y pintar, que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica ”, expresó la actriz, en un video que le hizo llegar a la mamá de Agustina.

“Quería decirte que sos muy especial, sos una reina total. Y no hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse. Y uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés y la gente que tenés alrededor . Yo me estuve enterando de todo, Agus. Te quiero, te mando un beso, te mando mucha energía. Quiero que la pases bien, que te pongas música, que bailes”, expresó.

El momento en que Lali saludó a la niña durante su show

El encuentro, finalmente se dio. La pequeña, que concurrió al recital junto a sus padres, pudo conocer a su ídola, charlar y sacarse fotos con ella antes de disfrutar de su show. Y la sorpresa no terminó ahí: en medio del show, Lali sorprendió a todos parando la música. “¡Paramos un momento porque quiero saber si están bien!”, indicó Espósito, caminando hacia donde se encontraba sentada Agustina.

“Está mi amiga Agustina, ¿cómo la estás pasando? Si no te gusta cortamos el show acá, lo que vos pidas”, expresó. Y al recibir una respuesta positiva de la niña, indicó: “Agustina la está pasando bien. ¡Una alegría!”.