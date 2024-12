El conmovedor mensaje de Tití Fernández a diez años de la muerte de su hija

Diciembre trae consigo una mezcla de emociones para muchas familias, pero para Tití Fernández este mes se carga de un dolor particular. Han pasado diez años desde el trágico accidente que le costó la vida a Soledad, su hija menor y el tiempo no ha sido suficiente para sanar del todo las heridas.

Para él y su familia, fechas como la Navidad y el Año Nuevo se convierten en recordatorios de la ausencia de la joven en sus vidas. En este contexto, desde su cuenta de Instagram, el periodista deportivo decidió homenajear a Soledad con un mensaje que refleja la inmensa tristeza que lo atraviesa en esta época del año.

“Este es un mes bravo para nosotros, otra Navidad y otro Año Nuevo en los que no podremos abrazarte ni brindar con vos. Qué falta nos hacés, hijita querida. Te amamos. Nunca te vamos a olvidar”, escribió su papá junto a una foto de Soledad. En el mensaje, el periodista también expresó: “Otro mes más extrañándote y ya van 10 años y 5 meses, un montón, sin embargo para nosotros es como si te hubieras ido ayer”.

La vida de Titi Fernández y su familia cambió para siempre desde el año 2014, cuando se vivía a plena euforia por el mundial de fútbol celebrado en Brasil. Soledad, la menor de sus tres hijos, había viajado para alentar a la Selección Argentina, pero lo que perfilaba como un evento soñado para cualquier amante del deporte se transformó en tragedia. Mientras viajaba en un Fiat Doblo alquilado, el vehículo fue embestido y la joven perdió la vida a causa del accidente.

La pérdida de Soledad transformó a la familia. Tití, conocido por su presencia en los campos de fútbol, recurre desde entonces a su experiencia para concientizar sobre la importancia de valorar cada instante con los seres queridos.

En junio de este año, el comunicador también recordó a su hija en el mes en el que hubiese cumplido 36 años. Junto a una foto de ambos, Tití escribió: “Hola, Sole, este es el beso que me diste en el último cumpleaños que pasamos juntos, hoy se cumplen 10 años, llegaste a Brasil para sorprenderme y estar conmigo hasta el final del Mundial; qué bien la estábamos pasando, nunca habíamos estado tanto tiempo los 2 solos juntos, que felices estábamos cuando después de ganarle a Suiza nos despedimos y me dijiste: “Chau, pa, hasta mañana”. Mañana nunca llegó porque un irresponsable de mierda los chocó y vos perdiste esa vida hermosa que tenías en un segundo. No sabés cómo te extrañamos hijita, no sabés cuánto te necesitamos”.

El fatídico accidente durante el mundial de fútbol de 2014

María Soledad Fernández murió el 2 de julio de 2014 en Brasil tras un trágico accidente automovilístico mientras viajaba desde San Pablo hacia Belo Horizonte. La joven de 26 años había asistido al partido de la Selección Argentina y se dirigía hacia la concentración del equipo nacional cuando ocurrió el incidente, que se produjo en el kilómetro 619 de la ruta BR-381, en el municipio de Oliveira, estado de Minas Gerais.

Ella viajaba en un Fiat Doblo alquilado junto a dos productores de Torneos y Competencias, Fernando Bruno y Daniel Tervidovicius. Según el informe policial, el vehículo perdió el control, impactó contra otro auto y volcó por un barranco de aproximadamente seis metros de altura, tal como detalló el diario O Globo.

Soledad perdió la vida en el lugar del accidente, siendo encontrada fuera del vehículo. “Todo indica que fue expulsada del auto”, afirmó Henrique Ferreira, jefe del Cuerpo de Bomberos local. De acuerdo con el reporte, la joven viajaba en el asiento trasero y no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del choque. Bruno y Tervidovicius, quienes ocupaban los otros asientos del auto, solo sufrieron lesiones leves. La noticia de la tragedia conmocionó al mundo deportivo en medio del fervor mundialista de aquel momento.

LA NACION

