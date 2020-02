La actriz hizo un emotivo posteo, a una semana de la muerte de su madre Crédito: Instagram

18 de febrero de 2020

Eugenia Tobal hizo un emotivo posteo que conmovió a sus seguidores, a una semana de la muerte de su madre, Ofelia. Después de algunos días alejada de las redes sociales y enfocada en la contención de su familia, la actriz eligió compartir en su Instagram un conocido poema titulado " No me he ido", para expresar cuánto extraña a su mamá.

"Cerca, bien cerca. Estoy... en algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor... pero sí puedes sentirlo. No. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro", dice en las primeras líneas el conmovedor texto.

Luego continúa: " Estoy en la carita de quien ha nacido. ¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes? Esa soy yo. Estoy, créeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado". Y agrega: "Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquí. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado".

Recordemos que la actriz fue madre hace cuatro meses de su primera hija, Ema, junto a su pareja, Francisco García Ibar, y Ofelia pudo conocer a su anhelada nieta. Tobal compartió algunas postales del encuentro de las tres generaciones durante los últimos meses.

Ofelia murió el 11 de febrero, tras una larga batalla contra el cáncer. La triste noticia devastó a Tobal, quien siempre demostraba el amor y la admiración profunda que sentía por su madre en las redes sociales. Finalmente, el poema concluye: "Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado, tan sólo me adelanté un poco en el paso. Y volveremos a estar juntas. Cuándo nos reencontraremos, sólo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado. Cerca, bien cerca... hasta el último día de tu viaje".