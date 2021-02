El desesperado posteo de la actriz Yamila Saud: “Me amenazan de muerte”

La actriz cordobesa Yamila Saud, residente en los Estados Unidos, recurrió a las redes sociales para denunciar que está recibiendo amenazas de muerte vía telefónica y padeciendo situaciones de acoso hacia su persona y su círculo familiar. La joven afirma sentirse desprotegida y comenta que dio aviso de la situación al FBI.

La intérprete, que es conocida por sus papeles en ficciones como Solo el amor (disponible en Netflix), Farsantes, Señales del fin del mundo y Viudas e hijos del Rock and Roll, asegura que, si algo le ocurre, no habrá sido ella quien se autoinfligió los daños. “Si me pasa algo, yo no lo hice. Que quede claro que me están amenazando de muerte y si aparezco muerta o ‘suicidada’ o desaparecí, yo no lo hice”, subraya junto a un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Sé que no se entienden mucho las cosas ni lo que me está pasando: solo puedo decirles que me hackearon el teléfono y la casa donde vivimos con mi esposo. Estuvieron mandando audios, mensajes y hasta un video mío en el que supuestamente soy yo, pero no soy yo. Es mi voz pero yo no escribí eso ni mandé ese audio. ¿Cómo lo hicieron? Fácil, con la tecnología de hoy se puede hacer eso y mucho más”, expresa la intérprete.

Saud afirma que recibió “amenazas de todo tipo”. “Todos se preguntarán por qué y no puedo hablar de eso. Solo puedo decirles que a un grupo de personas que por lo que veo tienen mucho poder, no más que mi Dios, (...) el único rey de reyes que gobierna y maneja mi vida, ese grupo de personas no está contento con mi participación, mi presencia en este lugar, que me corresponde porque Dios me puso en el lugar donde a mí me corresponde. Pero por más intimidación y amenazas que tengan, no voy a renunciar a lo que me corresponde y que con mi amor y sudor me gané”, señala en otra parte de su mensaje.

Tras ello y antes de quebrarse en un profundo llanto, la actriz formula un pedido para que “recen” por ella y para que “todos los que puedan graben en sus celulares estos videos”. Agradecida por el apoyo recibido de “todas las personas” que le escribieron, “familiares desde Buenos Aires, Córdoba, Italia, Canadá, y que estuvieron preocupándose” por su situación, comparte sus miedos por lo que pueda acontecerle: “Espero que no me pase nada y se difunda que si algo me pasa: si desaparezco, si aparezco muerta y parece que es un suicidio, yo no lo hice, porque yo tengo muchos planes por delante”.

Antes del posteo en su cuenta de Instagram, la joven había realizado una serie de historias en donde había argumentado que por “miedo” no quería recurrir a la policía, pero denunciaba que “alguien” había intervenido su teléfono para realizar amenazas en su nombre: “Están usando mi propia voz, mandan mensajes desde mi teléfono, y quiero subir esto a las redes para que quede constatado”. Luego, Saud realizó otro video en lengua inglesa, en donde arroba al FBI, apuntando que cuenta con las pruebas de las amenazas que recibe a través de mensajes y llamadas, y en el que, entre lágrimas, insiste en que no quiere recurrir a la policía por temor a que algo malo le ocurra a su familia. “Esto es muy serio y no sé que hacer”, había expresado con angustia.

LA NACION

